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TURKOVAC için acil kullanım izni resmen çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli corona virüsü aşısı TURKOVAC'ın bugün itibarıyla acil kullanım onayı aldığını ve seri üretime başlandığını açıkladı.

Yayınlanma: 14:22 - 22 Aralık 2021 Güncellenme:
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TURKOVAC için acil kullanım izni resmen çıktı

Törende konuşan Bakan Koca, “Corona virüsü aşısı üreten 9 ülkeden biri olduk. TURKOVAC aşısı gelecek haftadan itibaren yaygın kullanıma geçmiş olacak” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Biz aşı hasisliği yapan bir ülke değiliz. TURKOVAC’ın üretimiyle birlikte bu aşımızı tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız” dedi.

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