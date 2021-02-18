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Tutuklu ve hükümlülere corona aşısı yapılmaya başlandı

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Ulusal COVID-19 Aşı Programı doğrultusunda belirlenen sıraya göre tutuklu ve hükümlülere corona aşısı yapılmaya başlandığını açıkladı.

Güncellenme: 23:37, 18/02/2021
HaberlerSağlık
Tutuklu ve hükümlülere corona aşısı yapılmaya başlandı

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü, şu an itibariyle 372 ceza infaz kurumunun 55’inde pozitif vaka bulunduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Ceza infaz kurumlarında tutuklu ve hükümlülere aşı uygulanmasına ilişkin gerekli planlama ve düzenlemeler yapılarak; Sağlık Bakanlığı Ulusal Kovid-19 Aşı Programı doğrultusunda belirlenen sıraya göre tutuklu ve hükümlülere Kovid-19 aşısı yapılmaya başlanmıştır.

* Şu an itibarıyla 372 Ceza İnfaz Kurumumuzdan 55'inde pozitif vaka bulunmaktadır.

* Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yapılan bildirimlere göre; bugün itibarıyla ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülerden toplam Kovid-19 vaka sayısı 240'tır. Bu tutuklu ve hükümlülerden 2'si yoğun bakımda olmak üzere 33'ünün Sağlık Bakanlığı tedavi algoritması çerçevesinde, hastanede yatırılarak tedavilerine devam edilmektedir.

* Testi pozitif çıkan tüm tutuklu/hükümlülerin genel sağlık durumları iyidir. Entübe durumda olan tutuklu/hükümlü bulunmamaktadır.

* Tedavilerine ceza infaz kurumlarında devam edilen diğer 207 tutuklu ve hükümlünün ise Kovid-19 açısından herhangi bir semptomu bulunmamakta olup; genel sağlık durumları iyidir.

* Koronavirüs salgınından etkilenen tutuklu/hükümlülerin yakınlarına, sağlık durumları ile ilgili bilgilendirme Sağlık Bakanlığı ve ceza infaz kurumları müdürlükleri tarafından düzenli olarak yapılmaktadır.

* Yine Cumhuriyet Başsavcılıklardan alınan bilgilere göre; Kovid-19 salgınının ülkemizde etkili olduğu 14 Mart 2020 tarihinden bu yana hayatlarını kaybeden 19 tutuklu/hükümlünün kronik rahatsızlıkları (diyabet, hipertansiyon, tüberküloz, KOAH, astım, böbrek yetmezliği, beyin kanaması, göğüs hastalıkları) nedeniyle salgın öncesinde veya salgın sırasında hastanelerde tedavi edildikleri, 9 hükümlünün ise Kovid-19 virüsüne bağlı olarak bağışıklık sistemlerinde gelişen komplikasyonlar sebebi ile vefat ettiği tespit edilmiştir.

* Dolayısıyla, bu süreçte hayatını kaybeden tutuklu ve hükümlülerden 19'unun bir hastane geçmişi olduğu veya kronik hastalıklardan tedavi süreçlerinin bulunduğu görülmektedir.

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