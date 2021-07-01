Uganda’da 800 kişiye sahte Covid-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde corona virüsüne karşı aşılamalar hız kesmeden devam ederken, sahte aşı skandallarına bir yenisi eklendi. Afrika ülkesi Uganda'da üst düzey sağlık yetkilisi Warren Namara dün yaptığı açıklamada, ülkede en az 800 kişiye sahte corona virüsü aşısı yapıldığını belirterek, “Mayıs ayının ortalarından itibaren en az 800 kişiye sahte aşı uygulandı. Bu maddeler daha bir sürü kişiye verilmiş olabilir” dedi.

Sahte aşıların çoğunun başkent Kampala çevresindeki özel hastanelerde 15 Mayıs-18 Haziran tarihleri arasında uygulandığını ifade eden Namara, olayla bağlantılı 2 kişinin gözaltına alındığını, bir doktorun ise arandığını bildirdi.

Namara, Kampala’nın bazı bölgelerinde sağlık çalışanı olduklarını iddia ederek dolaşan kişiler olduğuna dair aldıkları ihbar üzerine harekete geçtiklerini belirterek, sahte aşılarda enjekte edilen sıvının analiz edildiğini söyledi.

Uganda Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkede salgının başlangıcından bu yana 79 bin 977 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle bin 23 kişi hayatını kaybetti. Ülkede Covid-19 aşıları kamu ve özel merkezlerde ücretsiz olarak uygulanırken, şu ana kadar uygulanan aşı sayısı 856 bini geçti.

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