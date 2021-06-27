Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Uğur Şahin ve Özlem Türeci’ye İspanya’dan büyük onur

"İspanya'nın Nobel'i" olarak anılan Prenses Asturias Teknik ve Bilimsel Araştırma Ödülü bu yıl da sahiplerini buldu. Pfizer ile corona virüsü aşısı geliştiren BioNTech'in kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci de ödüle layık görüldü.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 07:38, 27/06/2021
HaberlerSağlık
Uğur Şahin ve Özlem Türeci’ye İspanya’dan büyük onur

Bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde corona virüsü salgınına karşı aşı geliştiren bilim insanlarına İspanya’dan saygın bir ödül geldi… “İspanya’nın Nobel’i” olarak bilinen Prenses Asturias Teknik ve Bilimsel Araştırma Ödülü bu yıl sahiplerini buldu.

Corona virüsü salgınına karşı geliştirilen, Türkiye’de de kullanılan mRNA aşılarını geliştiren bilim insanlarına ödül verildi. Bu isimler arasında BioNTech’in kurucularından olan Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile birlikte Katalin Kariko, Drew Weissman, Derrick Rossi, Sarah Gilbert ve Philip Felgner’a da ödül verildi.

Corona virüsü salgınına karşı ilk aşıyı geliştiren bilim insanları ve BioNTech şirketinin kurucuları Dr. Özlem Türeci ile Prof. Uğur Şahin'e Mart ayında Almanya’nın en üst düzey devlet madalyası olan Yıldızlı Liyakat Nişanı verilmişti. Madalyalar Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından Bellevue Sarayı'nda düzenlenen törenle takdim edildi. Törende Başbakan Angela Merkel de hazır bulundu.

Bu isimlerin mRNA aşı teknolojisine büyük katkı sağladığı belirtildi. Jüri, “Bu bilim insanlarının çalışmaları, kamu sağlığını küresel ölçekte korumada çok kritik bir öneme sahipti” açıklamasını yaptı. Ödül alan 7 bilim insanının çalışmasının Covid-19 aşısını büyük bir hızda geliştirilmesine katkı sağladığı da vurgulandı. Aynı açıklamada, mRNA teknolojisinin gelecekte başka hastalıklara karşı da kullanılacağı belirtildi.

Sanat, sosyal bilimler ve spor gibi sekiz dalda dağıtılan ödülde her kategoriyi kazananlara sembolik olarak 50.000 euro veriliyor.

İlginizi ÇekebilirCovid-19 aşısı geliştiren Uğur Şahin'den dördüncü dalga uyarısıCovid-19 aşısı geliştiren Uğur Şahin'den dördüncü dalga uyarısıİlginizi ÇekebilirUğur Şahin'den büyüme planı: Yapmamak için gerekçe yokUğur Şahin'den büyüme planı: Yapmamak için gerekçe yok
ABD Almanya Başbakan Bilim BioNTech Corona Cumhurbaşkanı Euro İspanya mRNA Nobel Sanat Türkiye
Yayınlanma Tarihi:07:20,