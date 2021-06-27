Uğur Şahin ve Özlem Türeci’ye İspanya’dan büyük onur

Bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde corona virüsü salgınına karşı aşı geliştiren bilim insanlarına İspanya’dan saygın bir ödül geldi… “İspanya’nın Nobel’i” olarak bilinen Prenses Asturias Teknik ve Bilimsel Araştırma Ödülü bu yıl sahiplerini buldu.

Corona virüsü salgınına karşı geliştirilen, Türkiye’de de kullanılan mRNA aşılarını geliştiren bilim insanlarına ödül verildi. Bu isimler arasında BioNTech’in kurucularından olan Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile birlikte Katalin Kariko, Drew Weissman, Derrick Rossi, Sarah Gilbert ve Philip Felgner’a da ödül verildi.

Bu isimlerin mRNA aşı teknolojisine büyük katkı sağladığı belirtildi. Jüri, “Bu bilim insanlarının çalışmaları, kamu sağlığını küresel ölçekte korumada çok kritik bir öneme sahipti” açıklamasını yaptı. Ödül alan 7 bilim insanının çalışmasının Covid-19 aşısını büyük bir hızda geliştirilmesine katkı sağladığı da vurgulandı. Aynı açıklamada, mRNA teknolojisinin gelecekte başka hastalıklara karşı da kullanılacağı belirtildi.

Sanat, sosyal bilimler ve spor gibi sekiz dalda dağıtılan ödülde her kategoriyi kazananlara sembolik olarak 50.000 euro veriliyor.

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