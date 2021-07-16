Uykusuzluğun sağlık üzerindeki korkutucu etkisi gözler önüne serildi

Modern insanlığın en büyük sıkıntılarından biri uykusuzluk probleminin ne kadar korkutucu boyutlarda olabileceğini ve bunun insan bedenine ne kadar hasar verebileceğini gözler önüne seren bir çalışma İngiliz basınında yayınlandı.

İngiltere’nin çok okunan tabloid gazetelerinden Daily Mail’de yayınlanan haber ve görsellerde 1 gün, 3 gün, 1 hafta ve 1 aylık uykusuzluğun ne gibi sorunlara ve hastalıklara yol açtığı gözler önüne seriliyor.

Bir gün boyunca uykusuzluk yaşamanın beyin fonksiyonlarının yavaşlamasına sebep olduğunu, konsantrasyon kaybı yaşanmasına ve cinsel isteksizliğe sebebiyet verdiğini yazan Daily Mail, “24 saatlik uykusuzluk çekenlerin göz çevreleri şişiyor ve dikkatleri azalıyor. Etraflarında yaşanan olaylara daha geç tepki verirlerken, uykusuz oldukları için genelde tepkileri de normale göre daha negatif oluyor” yorumunu yaptı.

3 GÜNLÜK UYKUSUZLUK

3 gün yani 72 saatlik uykusuzlukta ise vücutta görülen yan etkiler daha yüksek hissediliyor. Bu süreçte halüsinasyon görme, paranoyanın artması ve vücuttaki ağrılar hızla yayılıyor.

Vücuttaki kan dolaşımı, bedenin enerjiyi saklamak istemesiyle yavaşlarken, göz çevrelerinde ağrılar meydana gelebiliyor. Öte yandan 3 günlük uykusuzluğun görme yetisinde bazı sorunlara sebebiyet verebileceği de kaydedildi. 3 gün boyunca uyku sorunu çekenlerin halüsinasyon göreceğini ve hafızalarının da gerileyeceğine dikkat çekilirken, karar verme mekanizması ve algı yavaşlıyor. Bu durumda otomobil ya da kesici aletler kullanılmaması öneriliyor.

1 HAFTALIK UYKUSUZLUK



7 gün boyunca uykusuzluk yaşayan kişilerin vücutları kırılgan bir hale gelecek ve zayıflayacak. Beynin algısı yavaşlayacak ve halüsinasyon görme seviyesi paranoya ile eşdeğer konumda olacak.

Vücudun ürettiği kolajenlerin kalitesi azaldığı için cilt kuruyacak ve vücutta buruşukluk ve kırışıklıklar oluşacak. Uykusuzluk ile birlikte vücudun PH dengesi de bozulacak.

1 AYLIK UYKUSUZLUK



Normal şartlarda 1 ay boyunca uykusuzluk çekilmesi çok zor bir ihtimal olsa da kısa süreli “mikro uyku”ya dalanlarda bu örneklerin görüldüğü belirtildi. Uzmanlar bu durumun çok tehlikeli olduğunu açıklıyor.

Bir ay boyunca uykusuzluk çekenlerde aşırı kilo kaybı, sürekli terleme, panik atak, hafıza kaybı ve halüsinasyon görüldüğü da belirtiliyor. Öte yandan 1 ayı bulan uykusuzlukların ardından kadınlarda erken menopoz ve erkeklerde de kısırlık meydana gelebileceği kaydedildi.