Uykusuzluk hangi hastalıklara yol açabilir?

Bir yıldır coronavirüs nedeniyle yaşam alışkanlıklarımızda meydana gelen değişiklikler pek çok problemi de beraberinde getirdi. Bunlardan biri de salgın kadar yaygın olan uykusuzluk sorunu… Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz, uykusuzluğun neden olabileceği hastalıkları şöyle sıraladı:

BAĞIŞIKLIĞI ZAYIFLATIR

Uykusuz kaldığımızda bağışıklık sistemimizin düzgün çalışması için gerekli savunma hücreleri azalır. Bu durum da vücut direncimizi zayıflatarak sık hastalanmamıza neden olur.

KALP KRİZİNE NEDEN OLUR

Uyku, kalbe ihtiyaç duyduğu dinlenmeyi sağlar. Kalitesiz bir uykuda kalp dinlenemez ve kan basıncı düşmez. Vücudumuz strese girer; gün içinde daha fazla adrenalin, kortizol ve stres hormonu salgılarız. Bu hormonlar da uykuda kan basıncını yükselterek kalp hastalığı ve felç riskini artırır. Uzun süre uykusuzluk çeken kişilerde kalp krizi ve beyin felci görülme sıklığı daha yüksektir. Uykusuzluk hipertansiyon, şişmanlık ve diyabet gibi hastalıkları da tetikleyebilir.

AĞRILARI ARTIRIR

Ağrıda anahtar rol oynayan dopamin, sinir hücreleri arasındaki elektriksel iletişimi sağlayan en önemli hormondur. Mutluluk ve haz duygusu vermesinin yanında uykuda da temel rol oynar. Hafızamızı güçlendirir, dikkatimizi artırır ve duygu durumumuzu düzenler. Kalitesiz uyku, beynimizde dopamini azaltarak ağrıya, sinirliliğe ve depresyona neden olur.

ŞİŞMANLATIR

Uykusuz kalınca ertesi gün metabolizma hızı düşer. Enerji yakılamaz, yağ olarak depolanır. Altı saatten kısa uyku, bel çevresinde fazla yağ depolanmasına neden olur. Uykusuzluğun neden olduğu kortizol yani stres hormonu artışı da bizde daha fazla şekerli ve yağlı gıda tüketme isteği yaratarak, bel çevresinde yağ birikimine sebep olur.

DEPRESYONU TETİKLER

Uzun süre uyku sorunları yaşayan kişilerde depresyon sıklığı artar. Uykusuzluk yaşam kalitemizi, sosyal ve kişisel yaşantımızı, çalışma performansımızı da olumsuz etkiler.

BUNLARI YAPIN

Akşam yemeğinizi en geç 19.00'da yiyin. Geç saatlerde karbonhidratlı, şekerli besinlerle siyah çay ve kahveden kaçının. Yatmadan önce ılık bir duş alıp, rezene veya papatya çayı için. Melatonin, uykuyu düzenleyen ve uyku ritmini yöneten çok önemli bir hormondur. Karanlık bu hormonun salgılanmasını artırır, dolayısıyla gece lambası kullanmayın. Uyku öncesi muz, elma, ceviz, kırmızıbiber, yeşil sebze ve domates gibi doğal melatonin kaynaklarını tüketin.