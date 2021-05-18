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Uyuz hastalığı nasıl geçer?

Uyuz hastalığı, parazitlerin neden olduğu bulaşıcı bir cilt rahatsızlığıdır. Uzman Doktor Melahat Yeni, hastalığa yakalanan insanları uyardı: Yakın temastan kaçının!

Güncellenme: 17:15, 18/05/2021
HaberlerSağlık
Uyuz hastalığı nasıl geçer?

Sıcak havalardan soğuk havalara geçildiğinde, kış mevsiminde en çok görülen uyuz hastalığı, her yaş insanda görülebilen, aşırı kaşıntıya sebep olan hastalık türüdür. Uzman Doktor Melahat Yeni, bu hastalığa dair Sözcü'ye açıklamalarda bulundu.

Uyuz hastalığı nasıl ortaya çıkıyor?

Gözle görülmeyen ve mikroskop altında belirlenebilen ‘sarcoptes scabei’ adı verilen akarın (böcek) neden olduğu bu hastalık, tüm deriye yayılarak ortaya çıkar.

Hastalığın kuluçka süresi kaç hafta?

Hastalığın bilinmesinden bugüne kadar yaklaşık 300 milyon kişiyi etkilediği tahmin edilen uyuzun kuluçka dönemi 2-3 haftadır.

İnsanlara nasıl bulaşır?

Deride tüneller açarak ilerleyen uyuz böceği, yakın ve doğrudan temasla insanlara bulaşır. Genelde 15-20 dakikalık bir sürede bulaşan hastalığın neden olduğu böcek, ortak kullanılan giysi ve havlu gibi eşyaları kendine yer edinmektedir.

Belirtiler ne zaman kendini gösterir?

Hastalık bulaşan kişide belirtilerin ortaya çıkması ise 2-6 hafta sürer. Ancak daha önce uyuz görülenlerde belirtiler hastalık ikinci kez bulaştığı için genellikle 1-4 gün içinde ortaya çıkar.

Uyuz hastalığı belirtileri nelerdir?

  • Gece başlayan şiddetli kaşıntılar
  • Parmak arasındaki dalgalı ve kirli bir çizginin oluşması
  • Deride gri renkli çizgilerin belirgin olması
  • Ciltte döküntü oluşması

Uyuz hastalığı nasıl geçer?

  • Uzman doktorların önerdiği ilaç tedavisiyle geçer.
  • İlaçların uygun dozda ve sürede tedavinin tamamlanmasıyla
  • Uzman doktorların verdiği krem (hidrokortizon) ve losyonlarla
  • Hastalığa yakalanan kişinin yakınlarının da tedavi edilmesiyle
  • Kıyafetlerin sıcak suda yıkanmasıyla uyuz hastalığı geçer.