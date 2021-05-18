Sıcak havalardan soğuk havalara geçildiğinde, kış mevsiminde en çok görülen uyuz hastalığı, her yaş insanda görülebilen, aşırı kaşıntıya sebep olan hastalık türüdür. Uzman Doktor Melahat Yeni, bu hastalığa dair Sözcü'ye açıklamalarda bulundu.

Uyuz hastalığı nasıl ortaya çıkıyor?

Gözle görülmeyen ve mikroskop altında belirlenebilen ‘sarcoptes scabei’ adı verilen akarın (böcek) neden olduğu bu hastalık, tüm deriye yayılarak ortaya çıkar.

Hastalığın kuluçka süresi kaç hafta?

Hastalığın bilinmesinden bugüne kadar yaklaşık 300 milyon kişiyi etkilediği tahmin edilen uyuzun kuluçka dönemi 2-3 haftadır.

İnsanlara nasıl bulaşır?

Deride tüneller açarak ilerleyen uyuz böceği, yakın ve doğrudan temasla insanlara bulaşır. Genelde 15-20 dakikalık bir sürede bulaşan hastalığın neden olduğu böcek, ortak kullanılan giysi ve havlu gibi eşyaları kendine yer edinmektedir.

Belirtiler ne zaman kendini gösterir?

Hastalık bulaşan kişide belirtilerin ortaya çıkması ise 2-6 hafta sürer. Ancak daha önce uyuz görülenlerde belirtiler hastalık ikinci kez bulaştığı için genellikle 1-4 gün içinde ortaya çıkar.

Uyuz hastalığı belirtileri nelerdir?

Gece başlayan şiddetli kaşıntılar

Parmak arasındaki dalgalı ve kirli bir çizginin oluşması

Deride gri renkli çizgilerin belirgin olması

Ciltte döküntü oluşması

Uyuz hastalığı nasıl geçer?