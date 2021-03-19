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Uzmandan korkutan paylaşım: Kabus geri döndü

Göğüs Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu, twitter hesabından yaptığı paylaşımda artan Covid-19 vakalarına dikkat çekerek, “Kabus geri döndü” dedi. Prof. Dr. Tuğrul Erbaydar da, “Yatış gereksinimi olan hastalar sıraya alınıp boş yatak bekliyor” diyerek Tutluoğlu’na destek verdi.

Latif SANSÜR
Güncellenme: 09:30, 19/03/2021
HaberlerSağlık
Uzmandan korkutan paylaşım: Kabus geri döndü

Kontrollü normalleşme sürecinden sonra Covid-19 vakalarındaki artışa dikkat çeken Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kabus geri döndü. Elimizde telefon yatması gereken hastalara yatak arıyoruz. Hastaların çoğunun mutant virüsle enfekte olması muhtemel. Hastalık daha uzun süre devam ediyor ve ciddi seyrediyor” dedi.

HASTANEYE YATIŞLAR ZORLAŞTI

Tutluoğlu'na destek veren Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Tuğrul Erbaydar da, ‘Vakalar artıyor ama hastane yatışları artmıyor’ açıklamalarının doğru olmadığını belirterek, “Bu, gerçeği yansıtmıyor. Hastaneye yatışlar zorlaştı. 112 getirmezse kabul etmiyoruz diyen özel hastaneler var. Yatış gereksinimi olan hastalar sıraya alınıp boş yatak bekliyor” ifadelerini kullandı.

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Yayınlanma Tarihi:09:19,