Uzmanlar araştırdı: D vitamini ile corona virüsü arasında bağlantı yok

İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan haberde corona virüsü ile D vitamini arasındaki ilişki incelenirken, her iki araştırmada da net bir bağlantı ortaya çıkmadığı belirtildi.

Bir süre önce D vitamininin Covid-19’un ağırlığını azaltabileceğine dair açıklamalar yapılmıştı. Bu açıklamalar üzerine inceleme yapan bilim insanları D vitamini eksikliğiyle corona virüsü arasında net bir bağlantı keşfedilmediğini duyurdu.

Henüz hakemli bir dergide yayınlanmayan araştırmalarda Yunanistan’da yapılanı Aristo Üniversitesi’nde gerçekleşti. Araştırmayı yürüten Dr. Michael Chourdakis, araştırmada D vitamini eksikliği üzerine odaklandıklarını açıkladı.

VERİLER ÇOK SINIRLI

Chourdakis, “D vitaminini faydaları ile ilgili çok fazla bilgi var ve D vitamini birçok alanda övgü topluyor fakat bu konuda çok sınırlı veri var. Fakat yaptığımız incelemelerde D vitamini ile Covid-19 bulaşması, iyileşme ve ölüm oranı ile ilgili bir bağlantı olmadığını fark ettik” dedi.

Öte yandan The Guardian yakın zaman önce yapılan başka bir araştırmada da benzer sonuçların ortaya çıktığını aktardı. İngiliz Ulusal Sağlık ve Bakım Enstitüsü’nden yapılan araştırmada D vitamini takviyelerinin Covid-19’u önlediği ya da tedavi edebildiğine dair çok az veri olduğunu duyurdu.

İngiliz basınına konuşan endokrinoloji uzmanı ve McGill Üniversitesi’nde görevli Dr. Brent Richards, “Biz bilim insanlarıyız ve veriye inanırız. Ve verilerin D vitaminin Covid-19’a karşı koruma sağlamadığını düşünüyoruz. Aksini gösteren verileri görmek isteriz” dedi.

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