Uzmanlar çift kat formülünü açıkladı: Cerrahi maskenin üzerine kumaş maske

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, salgının hızını yavaşlatmak için aşılama kampanyaları tüm hızıyla sürüyor.

Ortaya çıkan yeni mutasyon türleri virüsün daha hızlı yayılmasına yol açarken, bunun önüne geçebilmek için farklı araştırmalar yürütülüyor. Corona virüsünden korunmada aşılarla birlikte en önemli yöntem, maske ve mesafe. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) yaptığı çalışmalar çift maske kullanmanın bulaşmayı önlemede yüzde 50 daha etkili olduğu öne sürülmüştü.

HANGİ TÜR OLDUĞU ETKEN



Ancak birden fazla türü olan maskeler konuyu biraz karmaşık hale getiriyor. Kullanılan maskelerin aynı tür mü yoksa farklı mı olduğu bir etken. En sık kullanılan iki maske türü cerrahi ve kumaş maskeler. Bunları çift kat olarak kullanırken daha koruyucu olması için dikkat edilmesi gereken unsurlar olduğu ortaya çıktı.

YÜZE TAM OTURUYOR



North Carolina Üniversitesi uzmanları, farklı maske kombinasyonlarının koruyuculuğunu test etti. Buna göre çift kat maskenin alt katı cerrahi maske, üst katı kumaş maskelerden tercih edildiğinde virüse karşı en etkili koruma sağlandığı belirtildi.

Business Insider’a konuşan çalışmanın başındaki isim Emily Sickbert-Bennett, “Yaptığımız çalışma çift kat maskenin en etkili yol olduğunu gösterdi. Ekstra katmanlar nedeniyle değil, yüze tam oturarak ağız ve burnu bütünüyle kapatmayı sağladığı için. Cerrahi maskeler gerekli filtrelemeyi, kumaş maskeler de en iyi şekilde konumlandırmayı sağlıyor” dedi.