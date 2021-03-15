Uzmanlar: Corona için takviye aşılar gerekecek

Çin’de 2019’un sonlarında ortaya çıkmasından bu yana dünya genelinde 2.65 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs, her iki haftada bir mutasyona uğruyor. corona virüs influenza veya HIV’den daha yavaş mutasyon geçiriyor olsa da bu mutasyonlar aşılarda değişiklik yapılmasını gerektiriyor.

Şimdiye kadar dünya genelinde görülen tüm corona virüs genomlarının yarısının dizilimini gerçekleştiren Corona virüs Genom Konsorsiyumu’nun (COG-UK) Başkanı Peacock, virüsle savaşı “kedi fare” oyununa benzeterek uluslararası işbirliğine ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Peacock, Cambridge dışındaki Wellcome Sanger Enstitüsü’nün kampüsünde Reuters’a yaptığı açıklamada, “Takviye aşı olmamız gerekeceğini kabullenmek zorundayız; koronavirüse karşı bağışıklık sonsuza kadar sürmüyor” dedi.

Peacock, “Virüsün evrim geçirmesi nedeniyle aşıları zaten değiştiriyoruz, bulaşıcılığı yüksek ve kısmen bağışıklık tepkimize maruz kalmayacak varyantlar ortaya çıkıyor” dedi.

COG-UK, tam bir yıl önce İngiltere hükümetinin baş bilim danışmanı Patrick Vallance’ın yardımıyla Cambridge’de profesör olan Peacock tarafından kuruldu.

Kamu sağlığı kurumları ve akademik kuruluşların oluşturduğu COG-UK şu anda virüsün genetiği hakkında dünyanın en kapsamlı veri tabanını oluşturdu. Dünya çapında dizilimi tamamlanan 709,000 corona virüs genomundan yaklaşık 347,000 COG-UK tarafından tespit edildi.