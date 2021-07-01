İlk iki dozu Sinovac olanlara uzmanlardan Biontech önerisi

Dün akşam saatlerinde bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 ile mücadele kapsamında iki doz aşı olmuş 50 yaş ve üzerindekiler ile sağlık çalışanlarına 3.doz aşı randevusunun açıldığını belirtti.

Sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulunan bilim insanları uygulamayı “yerinde bir karar” olarak değerlendirdi. İlk iki aşıyı inaktif aşı olan Sinovac aşısı ile olanların, Delta varyantı koruyuculuğunun sağlanması için Biontech olmalarını önerdi. İlk iki dozu Biontech olanların üçüncü aşıyı yaptırmalarına gerek olmadığını, israf olacağını belirtti.

“HASTALIK GEÇİRENLER İÇİN 3. DOZA GEREK YOK”

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, daha önce iki doz Sinovac olduğu için üçüncü dozu Biontech tercih edeceğini belirterek, “Sağlık Bakanlığı'nın Biontech 2.doz için süreyi 4 haftaya indirmesi ve 3.aşı kararı, (18+ nüfusumuz için ilk ve 2.dozlar sağlanabiliyorsa) yerinde bir karar. İki doz Sinovac olanların 3.dozu delta varyantına karşı daha güçlü oldruğu için Biontech tercih etmeleri uygun olur. İki doz Biontech yaptıranlar için şimdilik 3.doza gerek yok. Hastalığı geçirenler için de şimdilik 3.doza gerek yok.

“3. DOZ SADECE SİNOVAC OLANLARA YAPILMALI”

Bağşıklık uzmanı Derya Unutmaz'da ilk iki aşıyı Biontech olanlara üçüncü aşının yapılmasının israf olacağını belirterek “3. doz sadece Sinovac olanlar için olmalıdır. Sinovac 2. dozdan 2-3 ay sonra rahatlıkla 3. doz Biontech olabilirsiniz. Ama 1 aydan erken olması optimal olmaz bağışıklık açısından. Bu konu bayağı kafa karışıklığı oluşturmuş; 3.doz sadece Sinovac olanlar için yapılmalı. Çünkü bu aşının oluşturduğu antikor yetersiz kalıyor, ama 2 doz Biontech Delta varyantına çok iyi bağışıklık oluşturuyor” dedi.

“NEDEN ETKİSİ DÜŞÜK BİR AŞI”

Göğüs hastalıkları Uzmanı Osman Elbek, yaştan bağımsız olarak 2 doz Biontech olmuş kişilerin 3. dozu olmasının bilimsel olmadığını belirterek, “Sorun Sinovac'ın düşük etkinliği ve bu düşük etkinliğin zamanla daha da düşmesi. 50 yaş üstü kişilerin ve sağlık çalışanlarının 3. doz aşı olmaları yerinde bir karar. Pekiyi neden bu ek doza ihtiyaç duyduk? Çünkü Sinovac gibi bir ölü virüs aşısı ile en yüksek risk grubunu aşıladık. Neden etkisi düşük bir aşı ile ülkeyi aşılamaya başladık? Neden?” diye sordu.

“YANILDIK DEMELİSİNİZ”

Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol’da, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Sinovac aşısıyla ilgili “En güvenli aşıya yatırım yaptık” sözlerini hatırlatarak, “Siz yanıldınız. ‘Biz en iyi, en güvenli aşıya yatırım yaptık’ derken yanıldık demelisiniz. Dünyada örneği olmayan biçimde 3. doz önermek durumunda kaldık der misiniz? Üçüncü doz kararı, 2 doz İnaktif aşıyı pekiştirmek içindir. 3. Dozu İnaktif aşı ile yapmak sorunları gidermez .3. doz mRNA ile yapılmalıdır” ifadelerini dile getirdi.

BİRAN ÖNCE 12-18 YAŞ AŞILANMALI”

Moleküler Genetik uzmanı S. Merve Aloğlu Şentürk'te bir an önce 12 yaş üstü için aşılamanın başlaması gerektiğini açıkladı. Şentürk, “2 doz Biontech olmuş 50 yaş üstünün tekrar aşılanmasına gerek olmadığı vurgu malıdır! Bir an önce, okullar başlamadan, 12-18 yaş çocuklarımız için aşılama başlamalıdır” paylaşımını yaptı.

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