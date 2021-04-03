Uzmanlardan ürküten açıklama: Yeni bir pandemi geliyor

TTB'nin geçtiğimiz günlerde sanal ortamda yaptığı, TTB eski başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman'ın yönettiği forumda konuşan uzmanların görüşleri kamuoyu ile paylaşıldı. Konuşmacılar, Covid-19 pandemisi henüz sonuçlanmadan, neye benzediği, viral mi bakteriyel mi olacağı bilinmeyen yeni bir pandeminin yaklaştığını dile getirdi. Covid-19 virüsü ile mücadelede hiçbir ülkenin başarılı bir sınav veremediğini, Pandemilerle ortak mücadelenin gerektiğini hatırlatan uzmanlar, uluslar arası bir pandemi planı için çağrıda bulundu.

“KİMİ LÜKS GEMİDE, KİMİ CAN SİMİDİNE SARILMIŞ”

Dünya Tabipler Birliği Genel Sekreteri Otmar Kloiber, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinde, hem ülkeler arasında, hem de ülkelerin içindeki adaletsizliklere dikkat çekti. Kloiber, “Pandemide aynı fırtınanın içindeyiz, ama aynı gemide değiliz. Bazılarımız, güzel hoş gemilerde, bazılarımız stabil gemilerde, bazıları can kurtaran filikalarına binmiş, bazıları ise sadece can simitlerine sarılmış durumda” diyerek refah düzeyi yüksek ülkelerin pandemiyle mücadele için çok farklı araçlarının olduğunu söyledi. Aşıların dağılımındaki büyük adaletsizliğe dikkat çekti. Ülkelerin içinde kendini koruyan bir sınıfın yanında, kalabalıklar içinde çalışmak zorunda olan insanlar olduğunu belirten Kloiber, yeni bir pandemiyle ilgili şu ifadeleri kullandı; “Bir sonraki pandeminin geleceğini söyledik, ne olduğunu neye benzediğini bilmiyoruz. Ama Bunun için hazırlanmamız gerekiyor.”

“ORTAK MÜCADELEYE İHTİYAÇ VAR”

Avrupa Hekimler Daimi Komitesi Başkanı Frank Ulrich Montgomery'de yeni bir pandemiye hazırlık için uluslar arası bir plana ihtiyaç olduğunu belirterek “Bu virüs bize uluslar arası bir pandemi planının olması gerektiğini gösterdi. Çünkü Covid-19 virüsü sınır tanımıyor, herhangi bir sınırla işi yok. Ortak mücadeleyi önceleyen bir uluslararası plana ihtiyaç var. Covid-19 pandemisi ne zaman sonuçlanır bilmesek de, viral olabilir, bakteriyel olabilir ama bir sonraki yeni bir pandeminin yaklaştığını bilmemiz lazım ve buna hazır olmamız gerekir” uyarısı yaptı.

“PANDEMİDE EŞİTSİZLİKLER ARTTI”

Halkların Sağlığı Hareketi Kurucu Üyesi Alexis Benos'da konuşmasında mevcut sistemin değişmesi gerektiğini dile getirerek,”Biz pandeminin kamusal halk sağlığı önemini anlatmak için imkan yaratacağını düşünürken, sermaye buradan yeni bir kâr döngüsü kurdu. Eşitsizlikler arttı. Covid-19'un çok spesifik bir etkisi de var.Toplumların alt katmanlarında bulunanlar bu hastalıktan daha fazla etkileniyor. Mevcut sistemi değiştirmemiz gerekiyor”ifadelerini kullandı.

“HİÇ BİR ÜLKEDE BAŞARILI ÖRNEK OLAMADI”

Pandemi süresinde 57 ülkeden 3 binden fazla hemşirenin yaşamını yitirdiğini söyleyen Uluslararası Hemşireler Konseyi Başkanı Annette Kennedy'de “Hiçbir ülkede halk sağlığı iyi yönetilmedi. Hiçbir ülkede önleme açısından ve erken müdahale açısından başarılı bir örnek olmadığını biliyoruz” şeklinde konuştu.