Uzun süreli COVID-19’u tespit eden kan testi geliştiriliyor

Imperial College London’da immünoloji profesörü olan Danny Altmann ve ekibi, altı ay içinde aile doktorlarından temin edilebilecek basit bir kan testi hazırlamayı umuyor. Test, otoantikorları inceleyerek virüsü teşhis edebiliyor. BBC’nin haberine göre; çalışma henüz erken aşamada olsa da büyütülebilir.

Altmann, “Günde 100.000 yeni enfeksiyonun, günde 10.000 ila 20.000 uzun COVID vakasına eşit olduğu tahmini ediliyor. Bu, birçok yaşama çok fazla hasar bırakabilir” diyerek testin önemini vurguladı.

Ulusal Sağlık Araştırmaları Enstitüsü’nün bilimsel danışmanı Dr Elaine Maxwell, BBC’ye test ile ilgili bulguların heyecan verici olduğunu söyledi, ancak uzun süreli COVID’in daha fazla araştırma gerektiren karmaşık bir durum olduğu konusunda da uyardı.

ÜÇTE BİRİ UZUN SÜRELİ COVID’E YAKALANIYOR

İngiltere’nin haziran ayı verilerine göre, semptomları olan corona virüse yakalanan kişilerin üçte biri, 12 haftadan uzun süren uzun süreli COVID geliştiriyor.

Haziran araştırması, yalnızca Birleşik Krallık’ta uzun süreli COVID’li en az 2 milyon insan olduğunu tahmin ediyor. İngiltere’nin baş tıbbi danışmanı Chris Whitty, ülke çoğunlukla oldukça bulaşıcı Delta varyantının neden olduğu 27.000’den fazla yeni vaka kaydettiği için birçok genci, uzun COVID’li olabileceği konusunda uyardı.

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