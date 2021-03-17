Vaka artışının önüne geçilemeyen kentte 2 hastane yeniden pandemi hastanesi ilan edildi

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan corona virüsü risk haritasına göre çok yüksek riskli kategoride bulunan Konya'da vaka sayıları gün geçtikçe artıyor. Kentin durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan güncel korona virüsü vaka haritasına da yansıdı. Haritaya göre, Konya'da 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka 150,98'den 203,91'e yükseldi.

2 BÜYÜK HASTANE YENİDEN PANDEMİ HASTANESİ OLDU

Konya’da endişelendiren vaka artışının ardından kent merkezinde hizmet veren Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Meram Devlet Hastaneleri yeniden pandemi hastanesi ilan edildi. İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgilere göre, 2 ay önce vaka sayılarının azalmasıyla birlikte poliklinik hizmeti vermeye başlayan her 2 hastanede artık poliklinik hizmeti veremeyecek. Hastanede mevcut tedavi gören hastaların tedavi ve ameliyatları tamamlandıktan sonra corona virüs hastalarından başka hasta kabul edilmeyecek.