Vaka sayısı arttı! Uzmandan uyarı

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, vatandaşın köylerde bir araya gelmesinin, salgının yayılmasını hızlandırdığını belirterek, şunları söyledi:

* İstanbul'dan Karadeniz'in özellikle fındık üretilen şehirleri olan Ordu ve Giresun'a gelen ciddi bir hareketlilik var. Bugünlerde sokaklarda, ana yol üzerinde 34 plaka birçok aracı görmek mümkündü. Perşembe gecesinden itibaren pandemiyle ilgili yasaklar başlayacak.

Ekonomiden önemlisi bizim sağlığımız. O yüzden vatandaşların bu kadar fındık üreten illere akması hiç doğru değil. Burada olan kişilerle fındık hazırlığının yapılması çok mümkündür.

* Bu kaçışın sadece fındıkla da ilgili olduğunu düşünmüyorum. İnsanlar kapalı kalacakları günleri köylerinde geçirecekler, diye düşünüyorum. Bu daha öncesinde yaşadığımız yanlış bir uygulama. İnsanlar köylerde bir araya gelerek corona virüsün yayılmasını hızlandırıyorlar.

‘YASAKLAR GELİNCE Mİ FINDIK AKLINIZA GELDİ?'

Covid-19'dan korkulduğunu söyleyen Prof. Dr. Enginyurt, “Örnek vereyim; bir hastamızın kızı, hastanın Covid-19 çıktığını öğrenince bakımından dahi vazgeçti. Anasından, babasından, çocuğundan, eşinden vazgeçebilecek kadar corona virüsten korkuyorlar ama biz söylediğimizde korkmuyorlar. Bu kadar korktuğunuz bir hastalığı yaymak için Karadeniz'e akmayın. Fındık önemli bir gelir kaynağımızdır ama şu ana kadar fındık aklınıza gelmemişti. Yasaklar gelince mi fındık aklınıza geldi? Vatandaşlar tamamıyla kurallara uymuyor. Aşı çıkmadan önce biz ne zaman aşı olacağız, diyenler; aşı randevularını alıp, aşı olmaya gelmiyorlar. Bunlarla karşılaşıyoruz ama maske, mesafe, hijyeni anlatamadık. Aşıyı anlatmakta zorlanıyoruz. Elimizden gelenleri yapmaya çalışıyoruz. Vatandaş işin başından beri ciddiye almıyor. Sıkıntımız bundan ibaret” dedi.

‘AİLE İÇİ BULAŞ ÇOK FAZLA'

Kente yaşayanlardan Kamil Yılmaz ise İstanbul'dan gelenler nedeniyle vaka artışı yaşandığını belirterek, “Vatandaşımız bu konuda duyarlı değil. Görüyoruz, caddeler çok kalabalık. Sokaklarda insanlar arasındaki mesafe 50 santime kadar düşüyor. Normalde 2 metreye yakın mesafe olması gerekiyor. Geçen yıl sokağa çıkma yasağında İstanbul'da yaşayanlar Türkiye'ye dağılmıştı. Sanırım yine aynısı oluyor. Ondan kaynaklı artış yaşanıyor. 17 günlük kısıtlamanın bu süreçte olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Başka insanlarla bir arada bulunmayacaksınız. Sadece kendi ailenizle. Hastalığın iyileşme süreci de 14-15 gün. Bu süreçte insanlar toparlar ve düşüş olur, diye düşünüyorum. İnşallah bundan sonra tekrar yükselmez” diye konuştu.

Hemşire Hatice Aydın Coşkun ise aile içi bulaşın fazla olduğunu kaydederek, “Ben filyasyon ekibinde çalışıyorum. Sahada gördüğümüz kadarıyla aile içi bulaşlar fazla” dedi. (DHA)