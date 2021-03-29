Vaka sayısında korkutan trend: Gözler kabine toplantısında…

1 Mart 2021 günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısında alınan kararla, Sağlık Bakanlığı ve Coronavirüs Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak “Yeni Kontrollü Normalleşme Sürecine” geçildi.

İller 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri risk gruplarına göre belirlendi.

Sokağa çıkma kısıtlaması, yüz yüze eğitim, restoran, lokanta ve kafelerin çalışma koşularında 2 Mart 2021 tarihi itibariyle esnemeye gidildi.

1 – 28 MART 2021 GÜNLÜK VAKA SAYISI

Yeni Kontrollü Normalleşme Süreci ise corona virüs mücadelesine yaramadı. Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan günlük vaka sayısı 1 Mart 2021’den bu yana üçe katlandı. 9 bin 891 olan günlük vaka sayısı 30 bine dayandı.

Her geçen gün artan vaka sayısı sonrasında gözlen bugün yapılacak kabine toplantısına çevrildi. Risk haritasında değişiklik yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu.

İki hafta bir güncelleneceği belirtilen illerin risk durumunu gösteren harita açıkladığın günden bu yana değiştirilmedi. Haritanın değişmesi halinde illerde uygulanan tedbirler de değişecek. Sağlık Bakanlığı’nın sitesinde 20- 26 Şubat 2021 tarihli risk haritası duruyor. Son açıklanan illere göre haftalık vaka sayılarına bakıldığında haritada birçok ilin renginin ve risk grubunun değişeceği görülüyor.

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