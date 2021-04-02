Vaka sayısındaki artış: Kısıtlamalar artırılmalı

A.Ü. Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, corona virüsü vaka sayısındaki artış nedeniyle risk haritasında 58 ilin kırmızıya döndüğünü hatırlattı.

Vatandaşların corona virüsü tedbirlerine tam olarak riayet etmemesinden ve virüsün mutasyona uğrayıp bulaştırıcılık hızının artmasından kaynaklı vaka artışı olduğunu belirten Prof. Dr. Yalçın, corona virüsü önlemlerinin artırılarak devam edilmesinin gerekli olduğunu söyledi.

MUTANTLARIN SAYISI ARTABİLİR

Aşılama oranlarının gün geçtikçe arttığını hatırlatan Prof. Dr. Yalçın, aşılamanın ileri yaştaki vatandaşları koruduğunu anlattı.

Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, “Ortalama 50-55 yaş hasta grubumuz var. Hastaneye yatışların bu dönemde arttığını fark ettik. Mutasyonlu virüsün yayılma hızı ve bulaştırıcılığının fazla olduğundan bahsediliyor. Aşıların bu yeni mutantlara karşı etkinliği konusunda çok fazla bilgi sahibi değiliz. Bu mutantların sayısının fazlalaşması beklenebilir” dedi.

RAMAZANDA İFTAR VE SAHURDA BİR ARAYA GELİNMEMELİ

Yoğun bakımlarda corona virüsü hasta sayısının arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Yalçın, “Bu artışın mutant virüsle bağlantısı olup olmadığı hakkında bilgi sahibi değiliz. Ramazanda önlemlerin biraz daha artırılması konusunda bazı tedbirler alındı. İftar ya da sahur yemeklerinde bir araya gelinmemesi gerektiğini düşünüyorum. Daha az bir araya gelirsek virüsün yaygınlığını ve bulaştırıcılığına engel olabiliriz” diye konuştu.

KURALLARA RİAYET EDİLMEDİ

Son 1 aydaki vaka sayısı artışının maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmamasından kaynaklandığını söyleyen Prof. Dr. Yalçın, “Birtakım yasaklar kalkmıştı ama bunların sonuçlarının yeterli olmadığı görüldü. Bir araya gelmeleri engellemek lazım. Maske kullanmayı her ortamda sürdürmeliyiz. Bir araya gelinecekse bile açık ortamları tercih etmek lazım. Fiziki mesafeyi her zaman korumak gerekiyor. Bunun yeterince üzerinde durulmadığına şahit oluyoruz. Böyle giderse kısıtlamaların daha da artması gerekebilecek. Bu artış cidden endişe verici. Vaka artışını engellemek için kısıtlamaların biraz daha artırılması gerekebilir” dedi.