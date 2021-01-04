Vali Yerlikaya: Seyrantepe Hastanesi’ne kavuşuyoruz

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından “Yakında Seyrantepe Hastanesine kavuşuyoruz” açıklamasını yaptı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Günaydın İstanbul, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, Çam ve Sakura, Prof. Dr. Feriha Öz, Prof. Dr. Murat Dilmener, M.Ü. Başıbüyük, Dr. Lütfi Kırdar, Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş ve Pof. Dr. Süleyman Yalçın Hastaneleri 2020'de açıldı. Yakında Seyrantepe Hastanesine kavuşuyoruz” dedi. (İHA)

2 YILDIR AÇILMASI BEKLENİYOR

Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi’nin bulunduğu binanın fiziki şartlarının iyi olmaması gerekçesiyle taşınma kararı verilmiş ve biri Seyrantepe’de (ana hizmet binası) diğeri Sarıyer’de (ek bina) olmak üzere iki ayrı binanın yapımına başlanmıştı. Ancak Seyrantepe'deki yeni binada hizmete girmesi yılan hikayesine döndü. Son olarak, 2018’de açılması planlanan hastane binasında ‘zemin etüdünün yapılmamasından kaynaklı taban kayması’ yaşandığı iddia edilmişti.