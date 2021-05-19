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Vatandaşlar: Aşı istiyoruz

Corona virüse karşı en etkili yöntem olan aşı tedarikinde sıkıntı yaşanıyor. Son günlerde aşılama hızı 29 binlere kadar düştü. Aşılanmayı bekleyen vatandaş, "Aşı nerede?" diye sordu.

Fatma VURGUN
Güncellenme: 11:49, 19/05/2021
HaberlerSağlık

Kamera: Sinan Tunç

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı tedarikinde yaşanan sıkıntıyı 28 Nisan’da “Aşı tedariki önümüzdeki iki ay güçleşiyor ancak sonrasında aşı bolluğu yaşanması bekleniyor” diye duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 30 Nisan’da yaptığı açıklamayla Sağlık Bakanını yalanlamış “Aşı tedariğinde herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum” demişti. Ancak aşılamada yaşanan yavaşlık Sağlık Bakanı’nın sözlerini doğruladı. Vatandaş ise aşılanmak için bir an önce sıranın kendisine gelmesini beklerken “Aşımız nerede?” diye sordu.

Corona Cumhurbaşkanı Sağlık Sağlık Bakanı
Yayınlanma Tarihi:11:47,