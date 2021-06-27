Virüs korkusu diş sağlığınızı bozmasın

Bu yüzden diş sorunlarının arttığını belirten Harun Erol, ‘Pandemide gerek hastalarımızın gerekse kendi ve çalışan personelimizin sağlığı açısından radikal çözümler üretmeye bakanlık ve ulusal, uluslararası meslek örgüt önerileri doğrultusunda değişimler yaptık' dedi ve bu konuda şu bilgileri verdi…

ÇOK YÖNLÜ ÖNLEMLER ALDIK

Bizler geçmişten bu yana bulaşıcı hastalıklarla meslek hayatımızda karşı karşıya kaldık. Covid-19 pandemisi ortaya çıkmadan da bu tip önlemleri yüksek dereceli alırken Covid-19'la beraber sorumluluklarımız arttı. Hastalarımızın diş tedavilerini güvenle gerçekleştirebilmeleri adına çok yönlü önlemler aldık. Bu önlemlerin ilki tıbbi anamnezin genişletilmesine yönelik olmuştur. Hastalarımızdan aldığımız tıbbi geçmiş formlarına mutlaka Covid-19'a yönelik tarama soruları da ekledik. Şüpheli gördüğümüz bütün hastalarımızı test için yönlendiriyoruz.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Tedavi için uygun bulunan tüm hastalarımız için bekleme odalarını sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde düzenlendik. Hastalarımızın tedavilerine gereken tedbirleri alarak, mümkünse tek başlarına gelmelerini öneriyoruz. Tedavi süresince bütün hastalarımız için muayene odasının havalandırılmış ve bütün yüzeylerin dezenfekte edilmiş olmasına dikkat ediyoruz. Hekim ve yardımcı personel olarak mutlaka filtreli maske tercih ediyor uzun kollu cerrahi önlük ve siperlik kullanıyoruz. Her hastadan önce ve hastadan sonra el yıkama kurallarına dikkat ediyor ve alkol bazlı el dezenfektan solüsyon kullanımını önemsiyoruz. İşlem öncesi oral aerosollerdeki mikroorganizma oranının azalması adına hastalarımıza ağız çalkalama suyu kullandırıyoruz.

TEDAVİNİZİ AKSATMAYIN

Aldığımız önlemlerle hastalarımız tedavilerini güvenle gerçekleştirebiliyor. Hastalarımıza tedavilerini aksatmamalarını tavsiye ediyorum. Çünkü ağız içinde bulunan diş eksikliği, çürük, diş eti hastalığı aksatıldığı takdirde geri dönüşü olmayan ve genel sağlığı etkileyebilecek sonuçlara yol açabilir. Covid 19'un ağız diş sağlığınızı bozmasına izin vermeyin.

Gerekli önlemleri alarak, diş tedavisine gidin. Ayrıca günde iki defa diş fırçalamak, diş ipi ve ağız gargaraları kullanmak ağız sağlığının vazgeçilmezlerindendir. Bu rutin bakımları sakın ihmal etmeyin. Yarım kalmış diş tedavileri olan hastaların ise; yapışkan gıdalardan uzak durmaları ve dişlerin ya da geçici dolguların kırılmasına sebebiyet verebilecek sert gıdalardan kaçınmaları gerekir. Şikayetinizin acil olduğunu düşünüyorsanız hekiminizle iletişime geçin. Şiddetli ağrı durumlarında, bunu evde halk arasında bilinen yollarla çözmeye çalışmayın.