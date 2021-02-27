Yabancı uyruklu hekimler: Covid olduğumuzda bizden ücret talep ediliyor

İTO Cağaloğlu binasında gerçekleştirilen “Uzmanlık Eğitimi İçin Türkiye'ye Gelen Hekimlerin Emeğine Saygı Gösterilmelidir” başlıklı basın toplantısına İTO Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, İTO Genel Sekreteri Osman Küçükosmanoğlu, İTO Asistan ve Genç Uzman Hekim Komisyonu üyeleri Dr. Merve Yıldırım, Dr. Fikret Çalıkoğlu ve çeşitli hastanelerde çalışan çok sayıda yabancı uyruklu asistan hekim katıldı.

“SAĞLIK KURULUŞLARI TİCARETHANE GİBİ ÇALIŞTIRILIYOR”

Toplantıda konuşan Dr. Küçükosmanoğlu, Türkiye’de uygulanan Sağlıkta Dönüşüm Programı’yla sağlık kuruluşlarının birer ticarethane gibi çalıştırıldığını belirterek, “yabancı uyruklu hekimlerin plansız programsız ülkemize davet edilmesi sorunların yaşanmasını beraberinde getiriyor. Sağlık sigortalarının olmaması, sigortalarını kendilerinin ödemek zorunda kalmaları, ücretlerle ilgili yaşanan adaletsizlikler, uzun çalışma saatleri, nöbet ertesi izin hakkı, eğitimlerinin aksaması gibi temel sorunları var” dedi.

Dr. Pınar Saip ise, “Özellikle pandemi döneminde sağlık hizmeti verirken kendileri de enfekte olabiliyor. Ancak hastalandıkları zaman sigortaları olmadığı için tedavi masraflarını kendileri ödemektedirler. Bu kabul edilebilir bir uygulama değildir. Yabancı uyruklu asistanların ülkemizde bulunduğu sürede sigortaları yapılmalı ve sağlık hizmetleri kamu tarafından karşılanmalıdır. Bu meslektaşlarımızın aldıkları ücretler de maalesef çok düşük ve temel ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak. İnsanca yaşayabilecekleri ücret verilmesini talep ediyoruz” dedi.

“BU BİR EMEK SÖMÜRÜSÜDÜR”

Yabancı hekimler tarafından yapılan açıklamada, “Bu durum meslektaşlarımızı maddi olarak zorlamaktadır. Kazançları zaten az olduğu için birçok yabancı asistan hekim sağlık sigortalarını yaptıramamaktadır. Sağlık sigortası olmaksızın çalışmak zorunda kalan birçok mağdur meslektaşımız vardır. Bu tablo içinde yaşanan en çarpıcı örnekse Covid-19 polikliniğinde çalışırken enfekte olan meslektaşlarımızın tedavi masraflarını ödemesinin istenmesidir. Bu skandal tablonun bir an önce düzeltilmesini talep ediyoruz” denildi.

“EK ÖDEME ALMADAN, SAĞLIK SİGORTAM YAPILMADAN ÇALIŞTIRILIYORUM”

Açıklamanın ardından söz alan Asistan Dr. Orkhan Valiyev ise şunları söyledi:

“Beş yıldır Türkiye'de asistanlık yapmaktayım ve 2338 TL maaş ile çalışmaktayım. Ek ödeme almadan sağlık sigortam yapılmadan çalıştırılıyorum. 2019 Ocak ayında bir mahkeme başvurumuz oldu ek ödemelerle ilgili. Mahkemeyi kazanmamıza rağmen Danıştay tarafından bu karar bozuldu. Artık ek ödemelerimiz de yapılmamakta. Hepatit B hastasına bakarken iğnenin elime batması sebebiyle iş kazası tutanağı tutulmasını talep ettim ve tedavimin yapılmasını istedim. Sigortasız çalıştırıldığımız için iş kazası raporu tutulmadı. Covid sürecinde biz de tüm sağlık çalışanları gibi özveriyle çalıştık ek ödeme almaksızın. Türkiye'de çalışan yabancı uyruklu asistanlar olarak ek ödemelerin yapılmasını, sağlık sigortalarımızın yapılmasını talep ediyoruz ve diğer asistan arkadaşlarımızla aynı koşullarda çalışmak istiyoruz.”

“ARKADAŞIMIZ PARAYI ÖDEYEMEDİĞİ İÇİN ÇALIŞTIĞI HASTANEDEN KAÇMAK ZORUNDA KALDI”

Son olarak söz alan Dr. Orkhan Farmanlı ise şunları söyledi:

“Arkadaşımız gece nöbetinde rahatsızlanarak acil servise başvuru yapıyor. Sigortası olmadığı için para ödemesi talep ediliyor. Arkadaşımız çalıştığı hastanede tedavi göremiyor ve acil müdahale edilmiyor. Sonrasında şikayetleri arttığı için tekrar acil servise başvuru yapıyor ve arkadaşımıza yatış veriliyor. Yedi günlük tedavisinin ardından taburcu işlemleri için vezneye para yatırması gerektiğini aksi halde taburcu olamayacağını belirtiyorlar. Arkadaşımız çalıştığı hastaneden kaçmak zorunda kalıyor parayı ödeyemediği için. Düşünün ki çalıştığınız hastanede rehin kalıyorsunuz sigortanız olamadığı için. Bu örnek yaşadığımız sorunlardan sadece bir tanesi.”