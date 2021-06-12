Yazın nasıl kilo verilir

‘Yaz geldi çattı ama hâlâ kilo veremedim' diyorsanız, dert etmeyin. Bu aylarda hareketinizi artırıp beslenmenizde küçük değişiklikler yaparak fazla kilolarınızdan kolaylıkla kurtulabilirsiniz.

İşte Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek'ten forma girmeyi sağlayacak pratik öneriler…

OBEZİTE SORUNU ARTTI

Obezite maalesef dünyada giderek artan bir metabolik hastalık. Son verilere göre ülkemizde obez bireyler yüzde 30'luk bir orana sahip. Yaklaşık 1.5 yıldır yaşadığımız pandemi süreci de bu oranları artıracak gibi görünüyor. Yapılan bir çalışmaya göre kişilerin yüzde 60'ında kilo artışı gözlenmiş. Evde kaldığımız bu zor süreçte fiziksel aktivite azlığı, evde dengesiz ve aşırı beslenme kilo artışlarının en önemli sebepleridir. Ancak yaz mevsimiyle birlikte kilo verme telaşı başladı. Fakat sağlıklı kilo verme yöntemlerinden ziyade hızlı sonuç almak için sağlıksız veya uygun olup olmadığını bilmeden yapılan diyetler var ne yazık ki… Bunun sonucunda ise metabolizmanın dengesi bozuluyor ve tekrar kilo almak daha kolaylaşıyor.

DİYET KİŞİYE ÖZELDİR

Doğru diyet veya sağlıklı beslenme programı kişiye uygun olanıdır. Bunu en iyi doktorunuzla yaptırdığınız tetkikler ve gerekiyorsa tedaviyle birlikte diyetisyeninizin yaptığı değerlendirmeyle tespit edebilirsiniz. Glutensiz diyetler, ketojenik diyetler gibi özel durumlara uygun programlar diyetisyen kontrolü altında çok iyi sonuç verir.

NELER YAPABİLİRSİNİZ?

■ Spesifik bir durumu olmayanlar için genel öneriler vermek gerekirse; en sağlıklı bulduğumuz, beslenme rehberlerinde önerilen Akdeniz diyetidir.

■ Sebzeler baş tacımızdır. Renkli, çeşitli ve bol miktarda tüketmeliyiz.

■ Yaz meyvelerinin ölçüleri fazla kaçabiliyor, dikkatli olmak gerekir.

■ Lifli beslenmeliyiz. Bu konuda sebze, meyvenin yanı sıra bakliyatlar, tam tahıllı, kabuklu, rafine edilmemiş unlar ile yapılmış yiyecekler önde gelir.

■ Kırmızı eti azaltın, haftada 2 porsiyon yeterli.

■ Balık tüketiminizi artırın.

SU İÇMEYİ UNUTMAYIN

■ Katı ve hayvansal yağları azaltın. Zeytinyağı kullanın.

■ Ekmek, pilav, makarna gibi karbonhidrat değeri yüksek yiyecekleri önemli ölçüde azaltın.

■ Süt ve süt ürünlerini günde 1-2 porsiyonun üzerine çıkarmayın.

■ Probiyotikli ve fermente yiyecekleri tercih edin.

■ Akşam yemeklerinizi hafif tutun.

■ Günde 2 litre su için. Su, metabolizmayı canlandırmak, hücreleri yenilemek ve toksinleri atmak için çok önemli. Su içine ekleyebileceğiniz nane, tarçın vs. su içmeyi sevmeyenler için aroma sağlayabilir. Fakat yağ yakıcı diyebileceğimiz bir iksir değildir.

SEVDİĞİNİZ SPORU YAPIN

■ Kilo verme sürecinde mevsimlik değil kalıcı çözümlere odaklanın.

■ Fazla vücut yağlarının yanması en iyi sağlıklı ve size uygun olan beslenme ve fiziksel aktivite ile birlikte gerçekleşir. Haftada 0.5- 1.5 kg verilmesi tercih edilir. Spor olarak sevdiğiniz ve sürdürebileceğiniz sporu seçin. Her gün 45 dakikalık yürüyüş kilo vermenizi sağlayabilir.

■ Uzun açlık dediğimiz yöntemi metabolizmayı canlandırmak için size uygunsa deneyebilirsiniz. Örneğin akşam 20:00'den ertesi gün saat 12:00'ye kadar su, çay, kahvenin dışında yemeği kesin.

SAĞLIKLI ALTERNATİFLER

Dondurma:

Önceden dilimlenmiş ve dondurulmuş muzu robottan çekin. Kakao ve bal ekleyerek kremsi bir yapı kazanana kadar robottan çekmeye devam edin. Son olarak küçük parçalı cevizleri içine karıştırarak dondurma kıvamında tüketin.

Soğuk bitki çayı:

Yeşil çay ve papatya çayını demleyin, soğutun. Yarım limon suyu ve 1 tatlı kaşığı bal ekleyerek tüketebilirsiniz. Dilerseniz buz küpleri de ilave edebilirsiniz.