Yeni mutasyonlar nelere yol açabilir?

Biyolog Prof. Dr. Barbaros Çetin anlattı…

CovId-19 salgını başladığından bu yana dünya çapında 4 binden fazla mutasyon tespit edildi. Ancak İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da görülen 3 yeni varyant büyük endişe yarattı. Biyolog Prof. Dr. Barbaros Çetin'e yeni mutasyonların nelere yol açabileceğini sordum. İşte açıklamaları…

ÖMÜR BOYU BİRLİKTE YAŞAYABİLİRİZ

Bilim adamları, yeni varyantların kendilerine has özelliklerinin; bulaşıcılıklarını, virülanslarını ve/veya bağışıklık sisteminin bazı bölümlerinden kaçma yeteneklerini güçlendirdiğini düşünüyor. Nitekim yeni bir çalışma (Seattle, ABD) SARS-CoV-2 ile ilişkili 2 mevsimsel insan coronavirüs türünün, bağışıklık sistemi tarafından tanınmaktan kaçmak için belirli proteinlerde evrimleşebileceğini gösterdi. Ayrıca aşıya bağlı veya SARS-CoV-2'ye karşı doğal bağışıklığı olan kişileri yeni varyantlarla yeniden enfekte olmaya karşı savunmasız hale getirebilir ve bu olası etkiler halen araştırılmaktadır.

BAĞIŞIKLIĞIN KAFASINI KARIŞTIRIYOR

Virüsün tespit edilen çok önemli bir özelliği de bağışık tepkisi başlamadan önce almış olduğu inanılmaz tedbirlerdir. Yani virüs bağışıklık hücrelerinin kendisini erken tespit etmesini önlemek için verdikleri tehlike sinyali proteinlerini bozar. Ayrıca enfekte olan hücrenin içindeki antiviral komutları yok eder. Böylelikle virüs kendi kopyalarını çıkarmak ve çevredeki alanları etkilemek için çok daha fazla zaman kazanır. Bu, virüsün ateş gibi bağışıklık tepkileri başlamadan önce yayılmasının nedenlerinden biridir.

AŞILAR GÜNCELLENEBİLİR

Neticede; varyantların daha uzun süre yayılması ve daha fazla mutasyon biriktirmesi durumunda, aşı üreticileri aşılarını, yıllık grip aşılarında olduğu gibi yeni suşlara uyacak şekilde güncellemek zorunda kalabilecek. Diğer önemli bir tehlike de virüsün kısa zaman dilimlerinde çarpıcı mutasyonları sonucu öldürücülük oranı ve gücünün artmasıdır. Umarım bu durum gerçekleşmez!