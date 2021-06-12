Yerli aşıda Faz-3 için ‘gönüllülük’ çağrısı

Türkiye’de corona virüsüne karşı geliştirilen yerli aşılar arasında insan deneylerine ilk başlanan ve Faz-1 ile Faz-2 aşaması tamamlanan Erciyes Üniversitesi’nin Covid-19 aşısında Faz-3 aşamasına gelindi. Sağlık Bakanlığı, Faz-3 çalışmasında gönüllü olmak isteyenler için e-Nabız uygulamasında ‘gönüllü olabilirsin’ butonu açtı.

SONUCA BİRLİKTE ULAŞALIM

Sağlık Bakanı Koca, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, yerli aşının son aşamada olduğunu belirterek, vatandaşa Faz-3 için gönüllü olmaları çağrısını yaptı. Bakan Koca, “Yerli aşımız son aşamada. Faz 3 insan çalışmasında gönüllü olun, sonuca birlikte ulaşalım” mesajı ile birlikte “Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Kayseri Erciyes Üniversitesi iş birliği ile geliştirilen ve son aşamaya gelen inaktif Covid-19 Türk aşısı Faz 3 insan çalışmasına enabiz.gov.tr adresinden gönüllü olabilirsiniz” yazılı duyuruyu paylaştı.