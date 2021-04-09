Yerli aşının Faz-2 çalışmalarında sona gelindi

Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (ERAGEM) Covid-19'a karşı geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenen inaktif aşı adayının Faz-2 çalışmaları kapsamında ikinci dozunun Erciyes Üniversitesi İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (İKUM) son gönüllülere uygulanması bugün tamamlanacak. Aday aşının Faz-2 ikinci doz uygulaması yapılan aşı gönüllüsü, ilk dozda hiçbir yan etki görülmediğini belirterek, aşı çalışmasına katılmaktan mutlu olduğunu belirtti.

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Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Faz-2 çalışmalarının ikinci doz uygulamasının bugün itibari ile sona ereceğini söyledi. 3 hafta içerisinde yapılan değerlendirmelerin ardından nisan ayı sonu gibi Faz-2 çalışmasının sona ereceğini belirten Rektör Çalış, “Bilindiği gibi Faz-2 aşamasını 250 gönüllü üzerinde gerçekleştirmekteyiz. Erciyes Üniversitemiz tarafından geliştirdiğimiz yerli aşımızın 10 Şubat 2021 tarihi ile Faz-2 aşamasını geçmiştik. Faz-2 aşamasını da 1. dozlama ve 2. dozlama şeklinde uygulamaya devam ediyoruz. Bugün gönüllülerimizin ikinci dozlamasınıda yapmış olacağız ve bugün itibarıyla da Faz-2 aşamamızın ikinci dozlaması tamamlanmış olacak. Tabii ki Faz-2 aşamasında özellikle etkinlik ile ilgili veriler ortaya çıkacak. Etkinliği araştırmacılarımız birinci dozlama uygulamasından itibaren takip ediyorlar. İkinci dozlamadan sonra ise özellikle iki veya üç hafta sonra gönüllülerden aldığımız kan örneklerindeki antikor oluşumu ve diğer parametrelere bakılarak etkinliği ortaya koymuş olacağız. Şu ana kadar etkinliğin iyi olduğunu düşünüyoruz. Çünkü elimizdeki ilk veriler öyle gösteriyor. Faz-2 aşamasının ikinci dozlamasının iki, üç hafta içerisinde etkinliğinin ortaya konulmasının ardından Faz-2 aşamasının sonuçlarını Sağlık Bakanlığımıza bildireceğiz ve raporlayacağız. Sonrasında inşallah nisan ayının sonunda Faz-2 aşaması bitmiş ve Faz-3 aşamasına geçilebilecektir” diye konuştu. (İHA)