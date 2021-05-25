Kan basıncının etkisiyle oluşan yüksek tansiyon, sinsi bir hastalıp olup uzun vadede insan vücuduna zarar veren bir hastalıktır. Kalp yetmezliği, kalp krizi, felç, retina hasarı gibi hastalıklara sebep olur.

Nazan Doğaner Halıcı’ya açıklamalarda bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Osman Erk, tansiyon değerlerinin kişiden kişiye değiştiğini açıkladı. Erk, ideal tansiyon olarak “Büyük tansiyonun 120 mmHg, küçük tansiyonun ise 80 mHg’nin altında olması ideal tansiyon değeri olarak kabul edilir. Tansiyonun 140/90 mmHg’nin üzerinde olması risklidir. Hastaların yüzde 50’sinin ailelerinde de hipertansiyon bulunur. Bu durum, hastalığın gelişmesinde genetik faktörlerin de etkili olabileceğini gösterir.” açıklamasında bulundu.

Hastalık tedavi edilmezse ne olur?

Bu soruya Erk şu şekilde cevap verdi: Tedavi edilmeyen tansiyon, kalp-böbrek yetmezliği, koroner arter hastalığı, beyin damar hastalıkları ve beyin kanaması ile aort yırtılması, ani ölüm ve cinsel yetersizliğe neden olur. Büyük tansiyonu 14, küçük tansiyonu ise 9’un üstünde olan kişilerin hiç zaman kaybetmeden bir iç hastalıkları uzmanına başvurması ve tedavisini aksatmaması gerekir.

Tansiyon ölçme durumunda neler yapılmalı?

Kişi, tansiyonunu ölçtürmeden önce “yarım saat” boyunca hiçbir şey yememeli. Hangi kolda tansyiyon ölçülecekse, o kolun altında yastık olmalı. Kol hiçbir şekilde elbise tarafından “baskı, sıkma” yapmamalı. Ölçme esnasında, kol yere paralel olmamalı. Kol, kalp hizasında olmalıdır. Tek bir koldan ölçüm olarak sağlıklı sonuçlar olmayabilir. Her iki koldan ölçüm gerçekleşmeli. “Tek bir ölçümle” kişiye yüksek tansiyon tanısı konulmamalıdır. İstisna: İlk ölçümde 210/120 mmHg’den fazla olursa kişi yüksek tansiyon tanısı konulabilir.

Yüksek tansiyona ne iyi gelir?

Yeşil yapraklı sebzeler tansiyona iyi gelir. Nitrat tansiyonu düşürür. Tansiyon hastası “sarımsak” yemesi iyi gelir. Sarımsak “Kan damarlarını genişleten nitrik oksit seviyelerini artıran” doğan antibiyotiktir. Muz, zeytinyağı, nar, kereviz, domates, havuç, tam tahıllar, keten tohumu, bitter çikolata (ölçümlü tüketilirse) hastalığa iyi gelir.

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