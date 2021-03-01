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Yüz yüze eğitim beklenirken 1 öğretmen ve 6 öğrencide mutant virüs tespit edildi

Okulların yüz yüze eğitime açılması beklenirken Çorum'da Dodurga ilçesinde görevli 1 öğretmen ve 6 öğrencide mutasyonlu virüs tespit edildi. Öğretmen ve öğrencilerin aileleri de gözetim altına alındı.

Güncellenme: 16:06, 01/03/2021
HaberlerSağlık
Yüz yüze eğitim beklenirken 1 öğretmen ve 6 öğrencide mutant virüs tespit edildi

Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilçede bir okuldaki görevli öğretmenden kaynaklı, 6 öğrencide mutasyona uğrayan koronavirüs tespit edildiğini bildirdi.

İlçe halkının salgın kapsamında dikkatli ve duyarlı olmasını isteyen Başkan Aydın paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

* İlçemizdeki bir okuldaki görevli öğretmenimizden kaynaklı, 6 öğrencimizde mutasyona uğramış Kovid-19 vakası tespit edilmiştir. Numune alınanların sonuçları beklenmektedir.

* Tüm hemşehrilerimizin dikkatli olması, maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmeleri gerekmektedir. İlçemiz dışından misafir kabul edilmemesi, misafirliğe gidilmemesi, lütfen başka yerlerde ikamet edenlerin de sabırla biraz daha ilçemize gelmemelerini önemle rica ederiz. (DHA)

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aydın Çorum sosyal medya yüz yüze
Yayınlanma Tarihi:15:46,