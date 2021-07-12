Zika virüsü nedir?

Zika virüsü, sivrisinek kaynaklı bir flavivirüstür ve ilk olarak 1947’de Uganda’da sarı humma gözetim ağı aracılığıyla maymunlarda tanımlanmıştır. Daha sonra 1952’de Uganda ve Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti’nde insanlarda tanımlandı.

Zika virüsü, Aedes Aegypti ve Aedes Albopictus dahil olmak üzere Aedes cinsi sivrisinekler tarafından bulaşır. Sebep olduğu hastalık, böcek vektörünün ısırmasından 3 ila 12 gün sonra , aynı sivrisinek tarafından bulaşan Dang veya Chikungunya’yı anımsatan çeşitli semptomlarla kendini gösterir: ateş, baş ağrısı, deri döküntüsü, yorgunluk, kas ve eklem ağrısı… Enfekte olmuş kişilerin çoğunda sessizdir, genellikle iyi huylu kalır ve bir haftaya kadar sürebilir.

Zika virüsünün belirtileri

Zika virüsü bulaşmış kişilerin %50 ila %80’inin semptom göstermediği tahmin edilmektedir.

Varsa, semptomlar 3 ila 14 günlük bir kuluçka döneminden sonra ortaya çıkar. Onlar tarafından tezahür ettirilir:

Deri döküntüsü

Kaşıntı

Ateş

Kas ve eklem ağrıları,

Baş ağrısı

Zika Virüsü tedavisi

Bilim insanları Zika virüsü için spesifik bir ilaç veya aşı olmadığını öne sürüyor. Ateş ve vücut ağrılarını azaltmak için asetaminofen gibi ilaçlar önerilir. Diğer öneriler ise bol sıvı tüketmek ve bol bol dinlenmek.