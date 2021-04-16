‘Zorunlu olmadıkça hastanelere başvurmayın’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; Sinop, İzmir, Çanakkale, Bartın, Edirne ve Rize’de yoğun bakım doluluk oranlarının yüzde 80’in üzerine çıktığını açıkladı. Çok yüksek riskli iller arasında da yer alan Rize’de, yoğun bakım doluluk oranı artışıyla polikliniklere gelen hasta sayısı da yükselişe geçti. İl Sağlık Müdürlüğü, iş yükünün arttığını duyururken, zorda kalınmadıkça hastanelere başvurulmamasını istedi.

“POLİKLİNİK KAPASİTEMİZ YÜZDE 85’LERDE”

Rize Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gökhan Demiral, günlük poliklinik başvuru sayısının dün itibarıyla 3 bin 500 seviyelerinde devam ettiğini belirterek, şunları söyledi: Özellikle son 2 hafta içinde gerek poliklinik başvurularımızda gerek acil olmayan ertelenebilir ameliyat sayılarımızda ciddi artış yaşamaktayız. Bu artışın bize yansıması da poliklinik kapasitemizi yüzde 80- 85lere çıkardı. Ameliyathane ve yatan hastalar açısından da günlük yatış gereken hastalarımızı bekletme durumunda kaldık. Bu yüzden elektif ameliyatları bir süre erteleme yapmak zorunluluğu ile karşı karşıyayız. (DHA)

