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‘Zorunlu olmadıkça hastanelere başvurmayın’

Rize İl Sağlık Müdürlüğü'nce kentteki yoğun bakım doluluk oranının yüzde 80leri aştığı, artan iş yükü nedeniyle zorda kalınmadıkça hastanelere başvurulmaması çağrısında bulunuldu. Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gökhan Demiral, "Kişiler arası bulaşın önüne geçmek ve sağlık sisteminin ayakta kalabilmesi için yoğunluk azalmalı" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:54, 16/04/2021
HaberlerSağlık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; Sinop, İzmir, Çanakkale, Bartın, Edirne ve Rize’de yoğun bakım doluluk oranlarının yüzde 80’in üzerine çıktığını açıkladı. Çok yüksek riskli iller arasında da yer alan Rize’de, yoğun bakım doluluk oranı artışıyla polikliniklere gelen hasta sayısı da yükselişe geçti. İl Sağlık Müdürlüğü, iş yükünün arttığını duyururken, zorda kalınmadıkça hastanelere başvurulmamasını istedi.

Rize Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gökhan Demiral

“POLİKLİNİK KAPASİTEMİZ YÜZDE 85’LERDE”

Rize Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gökhan Demiral, günlük poliklinik başvuru sayısının dün itibarıyla 3 bin 500 seviyelerinde devam ettiğini belirterek, şunları söyledi: Özellikle son 2 hafta içinde gerek poliklinik başvurularımızda gerek acil olmayan ertelenebilir ameliyat sayılarımızda ciddi artış yaşamaktayız. Bu artışın bize yansıması da poliklinik kapasitemizi yüzde 80- 85lere çıkardı. Ameliyathane ve yatan hastalar açısından da günlük yatış gereken hastalarımızı bekletme durumunda kaldık. Bu yüzden elektif ameliyatları bir süre erteleme yapmak zorunluluğu ile karşı karşıyayız. (DHA)

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Yayınlanma Tarihi:11:43,