DASK seferberlik başlattı

Yüzde 100 sigortalılık hedefine yönelik bir seferberlik olarak tanımlanan kampanya kapsamında konut sahiplerine iki önemli fırsat sunuluyor. DASK, Zorunlu Deprem Sigortası teminatlarını enflasyon oranında artırırken buna bağlı oluşan prim tutarı farkını ev sahiplerinden almıyor. “DASK Yaptıran Kazanıyor” sloganlı kampanya kapsamında 19 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2021 yılına ait Zorunlu Deprem Sigortası Tarife Tebliği'ne göre hesaplanacak prim tutarlarından doğacak farkı ev sahiplerine yansıtmıyor. Kampanyadan hem ilk kez Zorunlu Deprem Sigortası yaptıranlar hem de poliçesini yenileyenler yararlanabiliyor.

HİÇ KİMSE DEPREM GÜVENCESİNDE MAHRUM KALMAYACAK

“DASK Yaptıran Kazanıyor” kampanyasını pandemi koşulları altında hiç kimsenin deprem güvencesinden mahrum kalmaması için başlattıklarını vurgulayan DASK Koordinatörü Erdal Turgut, şunları ifade etti: “Kovid-19 pandemisi tüm dünyada 2020'ye damgasını vuran gelişmeydi. Ve önümüzdeki yıl da bu konu gündemimizde olmaya devam edecek gözüküyor. Salgınla mücadele ederken üzerine maalesef İzmir'de yıkıcı bir deprem de yaşadık. Depremde hasar gören Zorunlu Deprem Sigortalı evlerin sahipleri DASK'tan aldıkları tazminatla hem depremin yaralarını sarabildiler hem de pandemi koşullarında güvenle başlarını sokabilecekleri yeni bir yuvaya ulaşma şansları oldu. İzmir deneyimi bize, bu dönemde DASK'ın deprem kadar, pandemiye karşı da önemli bir tedbir olduğunu gösterdi. Bu nedenle tüm ev sahibi vatandaşlarımızın yararlanabileceği ‘DASK Yaptıran Kazanıyor' kampanyasını başlattık. Kampanyanın, deprem güvenceli bir Türkiye için çok önemli bir fırsat olduğunu düşünüyoruz.”

EN YÜKSEK TEMİNAT 268 BİN LİRA OLDU

Depremde hasar gören Zorunlu Deprem Sigortalı evler için ödenecek en yüksek teminat bedelinin 268 bin TL'ye yükseldiğini belirten Turgut, şöyle konuştu: “Bildiğiniz gibi DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile evlerin yeniden inşa bedelini teminat altına alıyor. Yeniden inşa bedelleri de her yıl enflasyon oranında güncelleniyor. Özetle DASK'ın sigortalılara verdiği teminat, ekonomik şartlara göre korumaya alınarak artırılıyor. Buna bağlı olarak primlerde de artış oluyor. DASK olarak 2021'de teminatı artırma ancak prim farkını sigortalılarımıza yansıtmama kararı aldık.”

YILIK ORTALAMA 163 LİRA’YA EVİNİZE DASK YAPTIRABİLİRSİNİZ

Kampanya kapsamında İstanbul'da ve İzmir'de 100 metrekare betonarme bir evin yıllık 268 TL'ye Zorunlu Deprem Sigortası ile güvence altına alınabileceğini açıklayan Turgut, şunları söyledi: “100 metrekare betonarme bir ev, Edirne, Ankara ve Gaziantep'te yıllık 90 TL'ye; Ardahan'da yıllık 129 TL'ye; Ağrı, Artvin, Giresun, Kayseri, Niğde, Rize'de 59 TL, Aksaray, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir'de 38 TL'ye; Antalya'da 129 TL'ye ve Bursa'da 173 TL'ye Zorunlu Deprem Sigortası güvencesine sahip olacak. Kampanya kapsamında Türkiye genelinde yıllık prim ortalaması ise 163 TL olarak hesaplanıyor.”

HEDEF YÜZDE 100 SİGORTALILIK

Depremin ardından Zorunlu Deprem Sigortası'na ilgide artış olduğunu hatırlatan Turgut, “Depremden sonraki ilk hafta Ege Bölgesi'nde günlük poliçe üretimi yüzde 100'lerin üzerine çıkmıştı, şu anda da deprem öncesine göre günlük yüzde 5 daha fazla olarak devam ediyor. İzmir'deki Zorunlu Deprem Sigortalı konut sayısı 635 binden 689 binlere yükseldi. Türkiye genelindeki günlük poliçe üretimi artışı ise yüzde 5 düzeyinde devam ediyor. ‘DASK Yaptıran Kazanıyor' kampanyasıyla da bu farkındalığı sürdürerek sigortalılık oranlarını artırmayı ve yüzde 100 sigortalılık oranına ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

2 AYDA TAZMİNATLARIN YÜZDE 94’Ü ÖDENDİ

DASK'ın İzmir depreminde evleri hasar gören Zorunlu Deprem Sigortalı konut sahiplerine hasar tazminatlarını 72 saat sonra ödemeye başladığını vurgulayan Turgut, şöyle konuştu: “Bugüne kadar İzmir ve depremden etkilenen toplam 16 ilden yaklaşık 25 bin hasar başvurusu aldık. 24 bin hasar dosyasının incelemesini tamamladık ve sigortalılarımıza bugüne kadar toplam 234 milyon TL ödeme yaptık. İki ay içinde evi hasar gören sigortalıların yüzde 94'ü, yani büyük bir çoğunluğu hasar tazminatlarını alarak kendilerine yeni bir hayat kurdular. DASK'ın anında deprem bölgesine giderek iki farklı noktada DASK İletişim Merkezi kurması ve sigortalılara sahada destek vermesi sürecin hızlı yönetiminde çok etkili oldu.” İzmir depreminden sonra ödenen hasar tazminatlarıyla birlikte DASK'ın kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği toplam ödeme tutarı 700 milyon TL'ye ulaştı. DASK'ın hasar ödeme gücü ise Kasım ayı itibarıyla 40 milyar TL'ye yükseldi.