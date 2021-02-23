İngiliz sigorta devi Türkiye’den çıkıyor

Sigortacılık sektöründe dikkat çeken bir son dakika haberi akşam saatlerinde ajanslara düştü.

İngiltere merkezli Aviva, Türkiye'de Sabancı holding ile ortaklaşa faaliyet gösterdiği Avivasa Sigorta şirketindeki paylarını Belçika merkezli Ageas Grubu'na sattı.

Söz konusu gelişme akşam saatlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan açıklamayla duyuruldu. Aviva şirkette sahip olduğu yüzde 40'lık payı 72 milyon TL'ye satarken yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

* Şirketimiz Birleşik Krallık merkezli Aviva plc'nin bağlı ortaklığı Aviva International Holdings Ltd. (Aviva) ile Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.’nin (Sabancı Holding) ortak yönetimine tabi bir şirket olup Şirketimiz sermayesinin %80’ini temsil eden paylar, Sabancı Holding ve Aviva tarafından eşit oranda paylaşılmaktadır.

* Aviva Grubu, Birleşik Krallık, İrlanda ve Kanada’daki faaliyetlerine odaklanacaklarını ve iş ortaklıklarındaki opsiyonlarını değerlendireceklerini daha önce kamuya duyurmuştur. Öte yandan, Aviva’ya ait Şirketimiz paylarının Ageas Grubu(*) tarafından devralınmasına ilişkin taraflar arasında yürütülen görüşmelerin sonuçlandığı hususunda Şirketimiz bilgilendirilmiştir.

* Bu gelişmeler ışığında, Ageas Insurance International NV (Ageas) ile Aviva arasında 23.02.2021 tarihli bir Hisse Alım Sözleşmesinin imzalandığı ve Aviva’nın sahip olduğu Şirketimiz sermayesinin %40’ını temsil eden 72.000.006,72 TL nominal değerli payların tamamının Ageas tarafından devralınması konusunda anlaşmaya varıldığı öğrenilmiştir.

* Ageas ile Aviva arasında imzalanan Hisse Alım Sözleşmesinin yürürlüğü, gerekli izin ve onayların alınması da dahil olmak üzere, sözleşmede belirlenen kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlı olup, bu sürecin 2021 yılı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir.

* Yeni durumda Şirketimiz, Sabancı Holding ile Ageas’ın %40-%40 ortaklığı ile ortak yönetime tabi bir şirket olarak faaliyetlerine devam edecektir. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Ageas Grubu’nun tepe şirketi olan Ageas ile Sabancı Holding arasında aynı zamanda Aksigorta'da eşit oranda pay sahibi.