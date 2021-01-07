‘Kadın Gözüyle Hayattan Kareler’e başvurular devam ediyor

18 yaş ve üzeri tüm amatör ve profesyonel kadın fotoğrafçılara açık olan yarışmaya 10 Mart 2021 tarihine kadar başvuru alınacak. Bu yıl 15'incisi düzenlenen yarışmaya başvurular 5 Ocak-10 Mart tarihleri arasında Anadolu Hayat Emeklilik ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. TFSF'nin danışmanlığında ‘Hayata Dair' temasıyla 18 yaş üzeri tüm amatör ve profesyonel kadın fotoğrafçılara açık olan yarışmaya; her bir yarışmacı en fazla 4 adet fotoğrafla katılabiliyor.

BİRİNCİYE 7 BİN TL ÖDÜL

Yarışmanın birincisine 7 bin TL, ikincisine 5 bin TL, üçüncüsüne ise 3 bin TL para ödülü verilirken; 3 eser de bin TL değerinde mansiyon ödülünün sahibi olacak.

Bu yıl ayrıca yarışmada bir esere 15. Yıl Özel Ödülü olarak 2 bin TL, sergileme alan eser sahiplerine de 350 TL ödül verilecek. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu danışmanlığında 15 yıldır kesintisiz olarak düzenlenen tek fotoğraf yarışması olan Kadın Gözüyle Hayattan Kareler; aynı zamanda Türkiye'nin en çok ilgi gören yarışmalarından biri. Bugüne kadar 21 bini aşkın kişi 83 binin üzerinde fotoğrafla katıldı.