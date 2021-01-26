Körfezdeki yatırımlar sigortalanacak

Gig'in, Körfez Bölgesi'nde 70 yıldır varlığı olan AXA'nın operasyonları satın alması; Gulf Sigorta'yı nasıl etkileyecek?” sorusu da sektörle yakından ilgilenenler tarafından son günlerde sıkça soruluyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Gulf Sigorta Satış Genel Müdür Yardımcısı Sibel Sevinç; gig'in, Körfez Bölgesi'ndeki AXA operasyonlarını satın almasının, Gulf Sigorta'yı olumlu yönde etkileyeceğini vurgulayarak; Türk yatırımcıların gig‘in bulunduğu coğrafyalardaki yatırımlarının da sigortalama fırsatının yakalandığını söyledi. Sevinç, gig'in hedefleri ve politikaları ile uyumlu tüm satın alma fırsatlarını bundan sonra da değerlendirmeye devam edeceğini kaydetti.

OFİSSİZ ÇALIŞMAYA AYAK UYDURDUK

2020 yılının, Gulf Sigorta açısından genel bir değerlendirmesini de yapan Sevinç, 2020'nin pek çok yeni ürün geliştirdikleri; mevcut ürünlerde de revizelere gittikleri ve ürünleri piyasaya göre içerik olarak rakipsiz hale getirdikleri bir yıl olduğunu söyledi. 2020 yılında en önemli değişikliklerden birinin de ofissiz çalışmaya ayak uydurmak olduğunun altın çizen Sevinç; “Gulf yönetimi olarak ‘Bizim için en önemlisi, sağlığınızdır' diyerek; pandemi döneminin başından beri evlerimizden çalışıyoruz” dedi.

DOĞAL AFET GÜVENCELİ ÜRÜN SATIŞINA BAŞLAYACAK

“Gulf Sigorta, 2021'de hangi branşlarda yoğunlaşacak? Yeni ürün sunacak mı?” sorularımıza da yanıt veren Sevinç'in verdiği bilgilere göre; Gulf Sigorta, piyasaya sundukları 3 yeni mesleki sorumluluk ürünü ile birlikte konut sigortası ve nakliyat sigortası ürünleri üzerinde yoğunlaşacak. 2020 yılının son yarısında, ‘gigit' uygulaması üzerinden satışına başladıkları ‘Cep Telefonu Sigortası'nda şirketin büyümeyi hedeflediği alanların başında geliyor. Gulf Sigorta, ayrıca Doğal Afet Güvencesi ve Tele tıp içerikli sigorta ürünlerinin satışına başlayacak. Gulf Sigorta ürünlerinin, piyasada içerik olarak en geniş kapsamlı ürünler olduğunu belirten ve yapacakları eğitim ve kampanyalar ile ürün satışını da maksimum düzeyde destekleyeceklerinin altını çizen Sevinç; “Kampanyalarımız hem acentelere hem de sigortalılarımıza yönelik olacak. 2021'de de kısa süreli, vurucu, acenteyi motive eden kampanyalarımız devam edecek” diye konuştu.