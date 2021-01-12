Maher Holding 2021’de yeni yatırımlar için gaza basacak

2018 yılında Corpus Sigorta'yı satın alarak sigorta sektöründeki varlığını güçlendiren Maher Sigorta Grubu'nun 2021 yılındaki bir diğer hedefi ise yeni bir satın alma ile birlikte yurtdışına açılmak.

Yeni yıla YouTube'dan yayın yapan Sigorta Ekranı'nda çalışanları ve acentelerine özel düzenlediği bir programla giren Maher Holding bünyesindeki Quick Sigorta; 2021 yılına ilişkin iddialı hedeflerinin de duyurusunu yaptı. Maher Holding CEO'su Levent Uluçeçen; “2021 yılı içinde hem banka kurma hem de yurtdışına açılma fizibilitelerimiz hazır. Ayrıca talip olabileceğimiz bazı şirketler olabilir. Hayat ve sağlığa da gireceğiz” dedi. Bu kapsamda fırsatları değerlendirdiklerini belirten Uluçeçen, “Biz ürün çıkartırken şirket satın alan bir grubuz. 2021 yılı içinde hem banka kurma hem de yurtdışına açılma fizibilitemiz hazır. 2021 yılı bizim için çok farklı mecralara açılacağımız bir yıl olacak” dedi. “Quick Sigorta, bu yıl finansal sigortalarda çok gelişecek” diyen Uluçeçen, “Aslında bu ürün bankacılık ürünü. Biz bu ürünle aynı zamanda bankacılığa da girmiş oluyoruz” diye konuştu. 2021 yılı içinde hem banka kurma hem de yurtdışına açılma fizibilitelerinin hazır olduğunu belirten Uluçeçen, programda ayrıca Quick Sigorta'nın satılacağı yönünde çıkan söylentilere de cevap verdi.

2021’DE YURTDIŞINA AÇILACAĞIZ

Uluçeçen, “Hatta Quick Sigorta'nın satılacağı için parlatıldığı söyleniyordu. Biz o dönemde Türkland Sigorta'yı satın alarak Corpus Sigorta yaptık. Corpus 1 senede öz kaynağını üç katına çıkardı ve ciddi anlamda kâr eden bir şirket oldu. Şimdi de aynı söylentiler kulağımıza geliyor. Bunların hepsi yanlış. Biz şirket satın alacak konumdayız. Araştırıyoruz, talip olabileceğimiz bazı şirketler olabilir. Yurtdışı ortaklık talepleri de geliyor ama biz şu an o noktada net değiliz. Yeni bir şirket kurup, hayat ve sağlığa da gireceğiz. Biz grup olarak hayal ettiklerimizin sadece yüzde 30'unu gerçekleştirdik” dedi.

KAZANCIMIZI ÖZKAYNAĞA YATIRIYORUZ

“Şu an 3'üncü yılımızdayız ve öz kaynağımız 15 kat arttı” diyen Uluçeçen; “Bu kadar büyük krizlerin atlatıldığı bir dönemde öz kaynağımızın bu kadar artması büyük başarı. Arkadaşlarıma, acentelerimize, eksperlerimize çok teşekkür ediyorum. Biz kâr dağıtımı yapmıyoruz. Kârımızı öz kaynağımıza yatırıyoruz. Çünkü biz sigortacılığın güçlü bir öz kaynakla yapılabileceğini inanıyoruz” yorumunu yaptı.

“ACENTALAR BU TRENDE MUTLAKA YERİNİ ALSIN”

Programda Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar ise, “İşimiz ve ekonomik olarak acentelerimizle birlikte iyi bir sene geçirdik. Ama sağlık ve sosyal hayat

açısından baktığımızda hayatımızın en kötü senesini geçirdik. Şirket olarak yeni mottomuz; ‘Ortak aklı teknolojiye döktük' olacak. Bu noktada teknoloji ekibimize çok güveniyoruz” dedi. Programda “Bu grubun nereye gittiğine artık gören görüyor” diyen Yaşar, şöyle devam etti; “Maher Holding finans alanında daha da büyüyecek. Tüm sigorta acentelerine ve bu sigorta grubunda mutlaka yer almalarını öneririm. Bu grubu bir tren olarak düşünün. Acentelerin de bu trende mutlaka bir kompartımanları olsun derim.”