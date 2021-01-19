Sağlık ve hayat sigortalarının ratingi arttı

Bireylerin pandemi döneminde, başta sağlık olmak üzere birçok alanda kendilerini daha fazla güvende hissetme ihtiyacı duyduğunu; önceliklerinin değiştiğini ve bu değişikliklerin de tüm sektörlerde uzun dönemli kalıcı etkilere yol açtığını belirten Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik'in Genel Müdürü Pınar Kuriş, “Covid-19 salgınının etkisiyle sağlık sigortaları ile birlikte SGK olanakları; devlet hastanesi ve özel hastane olanakları tekrar birçok kişinin gündemine girdi.

HAYAT SİGORTALARINDA BÜYÜK POTANSİYEL VAR

Kredi bağlantısı olmayan hayat sigortalarında farkındalık ve ihtiyacın pandeminin etkisiyle artmış olmakla birlikte bu alanda hala çok büyük bir potansiyel olduğunu kaydeden Kuriş, “2011'den beri hızlı büyümesine devam eden hayat sigortası branşı, 2020 Kasım itibarıyla yüzde 34 büyürken; 2021'de de bu trendin devam edeceği ve yıllık 15 milyar TL'nin üzerinde üretim gerçekleşeceği öngörülüyor. Kasım 2020 sonunda özel sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortası olmak üzere toplam sigortalı sayısı 3.85 milyon kişiye ulaşırken; bu rakamın 2021 yılsonunda 5 milyona yaklaşması tahmin ediliyor” dedi.

2021’DE SAĞLIK BRANŞI İLE BÜYÜYECEĞİZ

Geçtiğimiz yıl kredi bağımlılığını azaltmak adına hizmete açtıkları yeni hayat sigortası ve ferdi kaza sigortası ürünleri ile büyümelerini hızlandırdıklarına dikkat çeken Kuriş, “Her zaman olduğu gibi müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde ve günlük hayatta faydalanabilecekleri ek ücretsiz hizmetlerle geliştirdiğimiz ürünlerimizle kurumsal ve bireysel müşterilerimizin yanında olmayı sürdürdük. QNB Finansbank ile olan iş birliğimizi güçlendirerek bankanın tüm kanallarında sigorta penetrasyonunu artırdık. 2021 yılında aynı zamanda ürün, teklif ve hizmetlerimizi müşteri ihtiyacına yönelik tasarlayarak müşteri deneyimini iyileştirmeyi hedefliyoruz” dedi.