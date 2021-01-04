Salgın tüm risklerin önüne geçti

Geçtiğimiz yıl dünyanın dört bir yanından risk uzmanlarının yanı sıra kamuoyunun görüşlerinin de dikkate alındığı rapora göre, dört yıldır listenin başında yer alan ‘iklim değişikliği' ikinci sıraya geriledi. Geçtiğimiz yıl listede sekizinci sırada yer alan ‘salgın ve bulaşıcı hastalıklar' ise dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisinin de etkisiyle ilk sıraya yükseldi ve zorlu gelişmelerin yaşandığı 2020 yılına ayna tuttu. Gelecek Riskleri Raporu'nda dünyanın karşı karşıya olduğu diğer riskler ise sırasıyla siber güvenlik riskleri, jeopolitik istikrarsızlık, sosyal huzursuzluklar ve yerel çatışmalar, yeni güvenlik riskleri, makroekonomik riskler, doğal kaynaklar ile biyolojik çeşitliliğe yönelik riskler ve kirlilik oldu.

Gelecek Riskleri'nin farkında olmanın değişim için adımlar atarken yol gösterdiğini ifade eden AXA Sigorta CEO'su Yavuz Ölken; “2020 tüm dünya için çok zor bir yıl oldu. Yılın başında modern zamanların ilk pandemisi tüm dünyayı etkisi altına aldı. Yüreğimizi yakan orman yangınları, kayıplar yaşadığımız sel ve deprem felaketleri de bu olumsuz tabloya eklendi” dedi.

ÖNEMLİ OLANI KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Ölken, sigorta sektörünün tüm olumsuzluklara karşı toplumun yanında yer alarak üzerine düşenleri yapmaya devam ettiğini belirterek şöyle devam etti: “AXA Sigorta olarak pandeminin ilk günlerinden itibaren sözleşmelerde istisna olmasına karşın COVID-19 tedavi masraflarını teminat altına aldık, ardından da tüm salgın hastalıkları kapsama dahil ettik. AXA Araştırma Fonu ile Pastör Enstitüsü'nün aşı çalışmalarına kaynak sağladık. TSB çatısı altında gerçekleştirilen Biz Bize Yeteriz kampanyasına destek verdik. Sigortacılık çözümlerimizi pandemi koşullarına göre şekillendirirken müşterilerimizin ve acentelerimizin; hasar süreçlerinin kesintisiz olarak yürütülmesi için çalıştık. Orman yangınlarından etkilenen bölgelere yönelik fidan bağışı gerçekleştirdik. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza destek olmak adına acil ihtiyaç malzemelerini bölgelere ulaştırdık, bölgedeki hasar çözüm süreçlerimizi hızlandırdık. Önümüzdeki dönemde de insanlığın gelişimi adına insanlar için önemli olanı korumaya devam edeceğiz.”