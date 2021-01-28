Trafikte en yüksek primi İstanbul’daki sürücüler ödüyor

2021'de sigorta şirketlerinin trafik sigortasında uygulayacakları fiyat artış oranı belli oldu. Şirketler, 2021 Ocak ayından itibaren primlerini her ay yüzde 1 artıracak. Otomobillerde en düşük primi 327 lira ile 7. kademedeki hasarsız sürücüler ödeyecek. En düşük primi ödeyecek iller ise Adıyaman, Aydın, Burdur, Çanakkale, Hakkari, Hatay, Isparta; Kars, Kastamonu, Kütahya, Mardin, Muğla, Sinop, Tokat, Tunceli, Şanlıurfa, Ardahan, Kilis, Osmaniye'deki sürücüler.

MİNİBÜSLERDE EN DÜŞÜK PRİM 1792 TL

Minibüslerde ise en yüksek primi 7.142 lira İstanbul'da, 1. kademedeki sürücüler ödeyecek. Minibüslerde en düşük prim ise (7. kademe) 1.792 lira. Otobüslerde en yüksek primi 25.128 lira, İstanbul'da, 1. kademedeki sürücüler ödeyecek. Otobüslerde en düşük prim 6.328 lira. Kamyonlarda ise 2021'de en yüksek primi 11.373 lira ile İstanbul'da, 1. kademedeki sürücüler ödeyecek. Kamyonlarda en düşük prim ise hasarsız sürücüler için 2.854 lira. Motosikletlerde ise en yüksek prim 1.657 lira, en düşük ise 327 lira.

HASAR GEÇMİŞİNE DİKKAT

Trafik sigortasında primler sürücünün hasar geçmişine göre belirleniyor, çok hasar yapanın sigorta primi yüksek, hasarsız sürücünün ise düşük oluyor. Fiyatlar, ‘hasarsızlık kademesi' adı altında 7 basamaktan oluşan sisteme göre belirleniyor. 4. kademe, prim artırım ve indirimi içermeyen, ilk kez trafiğe çıkacak olanların kademesi. Hasarsız geçen her yıl, bir kademe artıyor, 5-6 ve 7. kademeye kadar çıkılıyor. Bu kademe çıkışında da sürücülere belirli oranlarda indirim uygulanıyor. Hiç hasarı olmayan sürücüler 7. kademeye kadar çıkıyor ve en yüksek indirimi alıyor.