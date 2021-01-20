Yanan fabrikanın yaralarını ‘sigorta’ sardı

Geçen yıl vuku bulan olaylar içinde “İyi ki sigortalıyım” dedirten bir olay var ki; sigortacının sigortalı işletmeye verdiği desteğin de en büyük kanıtı: Söz konusu olay da Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait ‘Çumra Şeker Entegre Tesisleri'nde 7 Ekim 2020'de gerçekleşen yangın hadisesi. On binlerce çiftçinin ürününü işleyen ve binlerce kişinin ekmek kapısı olan tesislerdeki yangın sonrasında gerçekleştirilen hızlı ekspertiz çalışmasının ardından yapılan hasar ödemesi; hem sigortalı işletmenin derin bir nefes almasını; hem de şirketin kesintisiz üretime devam etmesini sağladı.

Gazete Sigorta'da yayınlanan habere göre Çumra Şeker Entegre Tesisleri'nde yaşanan yangın, aynı zamanda sigorta sayesinde oldukça az zararla atlatıldı. Haberde kurumsal bir firma olduklarından dolayı, gerekli tüm sigortaları yaptırdıklarını söyleyen Çumra Şeker Entegre Tesisleri Genel Müdürü Ramazan Tüzen; kapsamlı sigorta yaptırmanın, bir işletmenin olmazsa olmazları arasında olduğunu belirtti. Tüzen, “Oluşabilecek felaketlere karşı kendimizi sigorta ile koruyoruz” dedi.

YANGIN KUZEY UÇTAN GÜNEY UCA DOĞRU YAYILDI

Olayla ilgili biraz daha detaylı bilgi verirsek, 7 Ekim'de Çumra Şeker Entegre Tesisleri'nde ‘alevli yangın' meydana geldi. Alevlerin deponun kuzey ucundan başlayarak orta iç kısımdan güney ucuna doğru yayıldığı tespit edildi. Bu üzücü hadisede olay yerinde ilk müdahale personeller tarafından yapıldı. Bunun sonrasında da sigorta hasar yönetimi, risk ve hasar yöneticisi Sigorta Center'dan Osman Öztürk ile Türkiye Sigorta eşliğinde hasar tespit ve süreç yönetimini sağlayan Ekol Ekspertiz tarafından sorunsuz bir şekilde yürütüldü.

CAN KAYBI YOK, ÜRETİM ARA VERMEDEN DEVAM ETTİ

Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, yangının Konya Büyükşehir ve Çumra Belediyeleri ve Konya Organize Sanayi ve şirket itfaiyelerinin özverili ve koordineli çalışmalarıyla kısa sürede söndürüldüğü belirtilerek; başarı ile gerçekleştirilen söndürme ve soğutma çalışmalarıyla tesislerin üretime ara vermeden devam ettiği kaydedildi. Olayda, can kaybı ve yaralı olmadığı da bildirildi. Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, Türkiye Sigorta üst düzey yöneticileri ve çalışanlarına, tüm koasürörlere, şirketin risk ve hasar yöneticisi (acente) Sigorta Center'dan Osman Öztürk ile hasar tespit ve süreç yönetimini sağlayan Ekol Ekspertiz'den Mustafa Nazlıer'e ayrı ayrı teşekkür edildi.

YAKLAŞIK 15 MİLYON LİRA TAZMİNAT ÖDENDİ

Şirketin risk ve hasar yöneticisi Sigorta Center Yönetim Kurulu Başkanı Osman Öztürk'ün verdiği bilgilere göre sigortalı tesisin; ‘işyeri poliçesi' ve ‘stok abonman poliçesi' bulunuyor. Yangın sonrasında gerçekleştirilen hasar tespit çalışmalarının ardından Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye yaklaşık 15 milyon TL tutarında tazminat ödendi. Tesislerin üretime ara vermeden devam ettiğini belirten Öztürk, “Can kaybı ve yaralı olmaması en büyük tesellimiz” dedi.

HASAR TESPİTİNDE “BİLGE GÖZLER” ETKİLİ OLDU

Ekol Ekspertiz'den alınan bilgilere göre, Çumra Şeker Entegre Tesisleri'nde 7 Ekim 2020'de gerçekleşen yangının hasar tespit ve süreç yönetimi sigorta şirketi ve eksperleriyle hızlı bir hasar tespit çalışılmasıyla yapıldı. Yangın uzmanı, kök sebep analisti, mali müşavir, 1 elektrik ve 1 risk mühendisinin yangın günü olay yerine giderek yaptıkları ön inceleme sürecinin 1 günde tamamlandığını vurgulandı. Hasar tespitinde ‘wise eyes' (bilge gözler) yönetiminin ve drone'ların kullanılmasıyla süreçlerde, teknolojinin etkinleştiği bir çalışma oldu.