Telefonda Covid-19 testi 10 dakikada sonuç veriyor

Arizona Üniversitesi’nde bir antijen testinin hızını, PCR testinin doğruluğu ile birleştirmeyi amaçlayan bir çalışmaya imza attı.

Sistem başlangıçta norovirüsü tanımlamak için ucuz bir yöntem olarak geliştirildi, ancak Covid-19 salgını ışığında değiştirildi.

Nature Protocols dergisinde süreci yayımlanan yeni teknoloji, bir mikroskop ve balmumu kaplı bir tabakadan oluşuyor ve numuneyi belirli kanallardan yönlendiren mikro-akışkan kağıt olarak tanımlıyor.

Araştırmacılara göre, tüm süreç 10- 15 dakika sürüyor. Tüm süreç numuneye tükürük eklemek, kağıdı numuneye batırmak, ardından mikroskop altında bir akıllı telefon fotoğrafını çekmek ve tükürük üzerindeki boncukları saymaktan ibaret.

“GEMİLERDEKİ VİRÜS SALGINLARI İÇİN TASARLANDI”

Biyomedikal mühendisliği profesörü Jeong-Yeol Yoon liderliğindeki ekip, ilk olarak ACS Omega dergisindeki bir 2019 makalesinde çalışmalarını bildirdi.

O zamanlar, genellikle yolcu gemilerinde patlak veren oldukça bulaşıcı bir virüs olan norovirüsü test etmenin hızlı ve kolay yollarını düşünüyorlardı, ancak herhangi bir sayıda viral enfeksiyonu tanımlayacak şekilde uyarlanabileceğine inanıyorlar.

“CORONA VİRÜSÜ İÇİN UYARLANDI”



Ekip, corona virüsü kiti için mikroskop eki ve mikro akışkan kağıt çipi için 3D baskılı bir muhafaza ekledi. Tehlike eşiğini belirlemek ve kullanılan telefon türü, kağıt kalitesi ve diğer faktörlerdeki farklılıkları hesaba katmak için yapay zeka kullanan ‘uyarlanabilir eşikleme’ adı verilen bir yöntem de bunlarla birlikte tanıtıldı.

Yoon altında çalışan bir doktora öğrencisi olan Lane Breshears, “Diğer bilim insanlarının yaptığımız şeyi temelde tekrarlayabilmeleri ve norovirüs tespit cihazı oluşturabilmeleri için ana hatlarını belirledik. Amacımız, onu COVID-19’a uyarladığımız gibi başka bir şeye uyarlamak istiyorsanız, temelde kendi cihazınızı yapmak için ihtiyacınız olan tüm bileşenlere sahip olmanızdır.” dedi.

TOPLAM MALİYETİ 45 DOLAR

COVID-19 veya diğer patojenleri tespit etmek için kullanılan çoğu yöntem zaman alıcı, pahalı ve tıbbi uzmanlık gerektiriyor. U of Arizona testi için bileşenlerin toplam maliyeti yaklaşık 45 dolar ve kısa bir eğitici video izledikten sonra herkesin bunu yapabilmesi yeterince kolay.

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