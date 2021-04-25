10 milyon metrekarede ücretsiz internet

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da ücretsiz internet ağını genişletiyor. Yavaş, “İnternete erişim hakkının temel bir insan hakkı olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda ücretsiz Wİ-Fİ hizmeti verdiğimiz meydan sayısı Keçiören, Sıhhiye, Çubuk ve Zafer Çarşısı ile 24'e ulaştı” diyerek, ilk etapta 35 meydanda 10 milyon metrekarelik alanda ücretsiz internet hizmeti sağlayacaklarını açıkladı.

Pandemi sürecinde uzaktan eğitim alan öğrencilerin yararlanması için 918 mahallede ücretsiz Wİ-Fİ hizmeti sağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu hizmeti genişleterek kent meydanlarına taşımaya başladı.

Meydanlarda internet erişimini her geçen gün artıran Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 2,3 milyon metrekarelik alanı kapsayan 24 meydanı internet erişimine açtı. Ücretsiz internet hizmeti olan meydanlar “wifi.ankara.bel.tr” adresi üzerinden tek tek gösteriliyor.