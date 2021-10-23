17 yaşında geliştirdiği uygulamayla milyoner olmuştu… Nick D’Aloisio bu kez de Sphere’yi Twitter’a sattı

17 yaşında geliştirdiği uygulamayı Yahoo'ya satarak en genç milyonerler arasına giren Nick D’Aloisio, 8 yıl sonra Sphere adlı ikinci geliştirdiği uygulamayı da Twitter'a satmayı başardı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan genç girişimci Nick D'Aloisio, 2013 yılında henüz 17 yaşındayken adını tüm dünyaya duyurdu.

O dönem geliştirdiği Summly adlı uygulamayı 30 milyon dolara Yahoo’ya satan Nick D'Aloisio, kendi servetini yapan en genç milyonerler arasına girdi. Liseden sonra Oxford Üniversitesi’nde eğitimine devam eden D'Aloisio, burada okul arkadaşı Tomas Halgas’la birlikte yeni bir uygulama üzerinde çalışmaya başladı.

D'Aloisio ve Halgas, 2016 yılında Sphere adını verdikleri bir mesajlaşma uygulaması geliştirdi. Grup sohbetlerine odaklanan uygulama, sosyal medya devi Twitter’ın da dikkatini çekti. The Times’ın haberine göre D'Aloisio, 25 yaşında ikinci uygulamasını da Twitter’a satmayı başardı.

Satış için Twitter’ın ne kadar bir ödemede bulunduğuna dair detay paylaşılmadı.