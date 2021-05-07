18 yaşındaki Halid ‘robot köpek’le uluslararası olimpiyatlarda birinci oldu

Eskişehir'de 18 yaşındaki lise öğrencisi Halid Yıldırım, korona virüs salgın sürecini kendisi için avantaja çevirdi. Evde kaldığı 6 aylık süre boyunca “robot köpek” projesini geliştiren Yıldırım, TÜBİTAK'ın 52'nci Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın bölge finalinde birinci oldu.

Ardından projesiyle INSPO 2021 Uluslararası Bilim Proje Olimpiyatları'na katılan 18 yaşındaki Halid, burada da büyük bir başarıya imza attı. Lise öğrencisi, farklı ülkelerden çok sayıda yabancı öğrencinin katıldığı olimpiyatların “Mühendislik” kategorisinde birinci oldu.

1-2 Mayıs tarihlerinde çevrim içi görüşmelerle değerlendirilen robot köpek projesi jüri tarafından birinciliğe layık görüldü. Ayrıca Halid Yıldırım aldığı birincilik sayesinde yurt dışında düzenlenen bilim-teknoloji projeleri yarışmalarına direkt katılma hakkı kazandı. Projesiyle Türkiye'ye başarı kazandırmaktan gurur duyduğunu belirten Halid Yıldırım, şunları söyledi:

– Modüler robot köpek projemin uluslararası bir yarışmada birincilik ödülüne layık görülmesi beni çok mutlu etti. 6 aylık yoğun çalışmanın sonucunda geliştirmeyi başardığım robot köpeğimin, dünyanın değişik ülkelerinden yarışmaya katılmış diğer projeleri geride bırakarak birincilik ödülüne layık görülmesi ve ülkeme birincilik derecesini kazandırmak benim için gurur verici.

– Özellikle pandemi nedeniyle yaşadığımız sokağa çıkma kısıtlamaları döneminde, evde kaldığımız zamanı etkili bir şekilde değerlendirdim. Derslerimin yanında kalan boş vaktimi, sadece oyun oynamak ve sosyal medyada harcamak yerine bu projeye odaklandım, kendimi geliştirdim ve bu durumu bir avantaja dönüştürdüm. (İHA)