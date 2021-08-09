195 ülkenin onayladığı IPCC Raporu: Isınma hızında artış yaşanıyor

Dünyanın en saygın iklim bilimi kuruluşu olan IPCC son raporunu yayınladı. İnsan etkisiyle iklimin, son 2000 yılda görülmemiş bir oranda ısındığına vurgu yapılan raporu SÖZCÜ'ye değerlendiren İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Orman Fakültesi, Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Doğanay Tolunay, "IPCC’nin 6. Değerlendirme Raporu, ülke görüşleri de dikkate alınarak hazırlandığı için açık açık yazmasa da freni patlamış bir otobüsün içinde, son sürat uçuruma doğru gittiğimizi söylüyor" dedi.

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Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (The Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) altındaki Çalışma Grubu I, İklim Değişikliği 2021: Fiziksel Bilim Temeli raporu yayınlandı.

Rapor, dünyanın iklim sistemlerinin nasıl değiştiğine yönelik çok önemli bilimsel bulgular içeriyor. 195 hükümetin onayladığı raporda; insanlığın, tartışmasız, küresel ısınmaya neden olduğu ve gezegenin durumunu kalıcı olarak aşağıya çektiği belirtildi. İnsan etkisiyle iklimin, son 2000 yılda görülmemiş bir oranda ısındığına vurgu yapıldı. Raporu hazırlayan bilim insanlarına göre iklim değişikliğinin insanlardan kaynaklandığının kesin olduğu dile getirildi. İklim sistemindeki ısınma ile görülen yaygın ve hızlı değişim, insan etkisi sonucu meydana geldiğinin altı çizildi.

ISINMA HIZINDA ARTIŞ YAŞANIYOR

İklim değişikliğinin su götürmez bir şekilde insan faaliyetlerinden kaynaklandığını gösteren bulguların yer aldığı rapora göre, 2019’da atmosferdeki CO2 konsantrasyonu, 2 milyon yıl içinde herhangi bir zamandan daha yüksek şekilde gerçekleşti. Önemli sera gazları olan metan ve azot oksit gazlarının konsantrasyonları, 800 yüz yıllık zaman dilimindeki herhangi bir zamandan daha yüksek şekilde gerçekleşti. Isınma hızında artış yaşanıyor. 1970’den bu yana küresel yüzey sıcaklıkları, son 2000 yıllık zaman dilimindeki 50 yıllık dönemlere kıyasla daha hızlı yükseldi.

HAVA OLAYLARI GELECEKTE DAHA SIK VE DAHA ŞİDDETLİ OLACAK

Raporu değerlendiren İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Orman Fakültesi, Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Doğanay Tolunay, “IPCC'nin 6. Değerlendirme Raporu, ülke görüşleri de dikkate alınarak hazırlandığı için açık açık yazmasa da freni patlamış bir otobüsün içinde, son sürat uçuruma doğru gittiğimizi söylüyor. Türkiye olarak bizler de bu otobüsün içindeyiz. Sadece bu yıl yaşadığımız seller, kuraklık ve son olarak orman yangınları gelecekte olabileceklerin göstergesi. Çünkü ülkemiz için yapılan tüm tahminler, modellemeler bu ve benzeri aşırı hava olaylarının şiddeti ve sıklığının gelecekte çok daha fazla olacağını ortaya koyuyor” dedi.

ACİLEN BİR ŞEYLER YAPMALIYIZ

İklim değişikliğini plansızlığımız, tebdirsizliğimiz ve bize bir şey olmazcılığımızı örtbas etmek için kullandığımızı söyleyen Tolunay, “Acilen birşeyler yapmalıyız. Bunun için de öncelikle sera gazı salımları için 2030 yılına kadar en az yüzde 50 azaltım hedefi koymalı ve çok katı olarak uygulamalıyız. Bu da yetmez deyip yine acilen iklim değişikliğiyle şiddeti ve sıklığı artan aşırı hava olaylarına karşı uyum önlemleri almalıyız. Bunları yaparken de doğayı, ekosistemleri ve biyolojik çeşitliliği de korumalıyız” ifadelerini kullandı.

IPCC RAPORUNUN ANA BAŞLIKLARI

IPCC raporunda ayrıca gezegenin nasıl değiştirildiği, değişen iklim sistemleri sonucunda yangın ve sellerdeki artış, mevcut emisyon ve yol haritası, sera gazlarıyla mücadele, Kükürt dioksit ve azot oksit gibi Aerosol kirliliğin sona gerdirilmesi ve gelecek tahminleri ana başlıklar altında değerlendirildi.