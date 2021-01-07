2021’de Mars’a 3 uzay gemisi gidecek

2030’ların sonuna kadar insanları Kızıl Gezegene yerleştirme nihai amacıyla 2021 yılında gerçekleşecek 3 uzay görevi de benzersiz ve heyecan verici olacak.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin uzay araçları şu anda uzayda saatte binlerce mil hızla ilerliyor ve iki dünya arasındaki boşluk hakkında bilgi topluyorlar.

Hope Mars görevi, başka bir gezegene gönderilen ilk Arap uydusu pozisyonunda. Çin uzay gemisi ise kendi roketiyle fırlatılması da dahil olmak üzere tamamen Çin’in ilk Mars misyonu ve Çin böylece Amerika’dan sonra Mars’a gezici indiren ikinci ülke olacak.

NASA’nın yeni Mars misyonu ise, komşu gezegen hakkında daha fazla bilgi vermek için uzaya gönderilmiş en büyük araçlardan olan Curiosity’nin stratejisiyle gerçekleşecek.

NASA’NIN SON MARS GEZGİNİ : PRESEVERANCE

NASA’nın Perseverance gezgini, Kızıl Gezegeni keşfetmek için gönderilen ve Dünya’ya birçok çarpıcı görüntü gönderen Curiosity gezgini de dahil olmak üzere uzun bir sürecin devamı…

NASA’nın uzay gemisi, bir dizi bilimsel enstrümanın yanı sıra, 10,9 milyon insanın adının bulunduğu çipler de dahil olmak üzere bir dizi “gizli mücevher” taşıyor.

Curiosity gibi Perseverance da NASA’nın Güney Kaliforniya’daki Jet Propulsion Laboratuarı’nda inşa edildi.

Perseverance’ın Mars’taki görevinin temel amacı, antik mikrobiyal yaşamın belirtilerini araştırmak da dahil olmak üzere astrobiyoloji olarak açıklandı.

NASA, Aralık ayında Perseverance tarafından toplanan örnekleri 2030’a kadar Dünya’ya geri getirmek için Mars Sample Return (MSR) çoklu görev planlarını onayladı. NASA’dan Thomas Zurbuchen, “Mars’ın örneklerini Dünya’ya getirmek, uzay çağının ilk günlerinden beri gezegen bilim adamlarının bir hedefi olmuştur.” dedi.

Mars 2020 görevi, aslında Kızıl Gezegen’in insan keşfine hazırlanmanın bir yolu olarak Ay’a yönelik görevleri içeren daha büyük bir programın parçası.

EMIRATES’İN MARS OPERASYONU: HOPE (UMUT)



Emirates’in Mars misyonuyla ilgili adımı bir Arap ulusunun gezegenler arası ilk görevi. Mars Hope olarak bilinen, uzay aracının hedefe ulaşması Birleşik Arap Emirlikleri’nin gezegene ulaşan beşinci ülke olacağı anlamına geliyor.

Proje Direktörü Omran Sharaf, Mars’ın dış hidrojen halesinin erken gözlemlerini yapmak ve gezegenler arası hidrojen modellemesine veri eklemek için yerleşik spektrografi kullanacaklarını söyledi. Sharaf, “MOI’ye doğru ilerlerken gezegenler arası toz ölçümlerini yapmak için gemideki yıldız takip cihazlarını da kullanacağız” dedi.

Mars Hope, 20 Temmuz’da Japonya’daki Tanegashima Uzay Merkezi’nden başarılı bir şekilde fırlatılmasının ardından, Kızıl Gezegene yedi aylık yolculuğu boyunca yedi yörünge ayarlaması yapması bekleniyordu.

BAE Gelişmiş Teknolojiler Bakanı Sarah Al Amiri, “Mars Hope sondasının bugüne kadarki performansından çok memnunuz ve şimdi Kızıl gezegene ulaşma ve bilim misyonumuza başlama hedefimize ulaşma yolunda ilerliyoruz” dedi.

ÇİN’İN İLK MARS GEZGİNİ : TIANWEN-1

Çin Ulusal Uzay Dairesi (CNSA) tarafından 23 Temmuz 2020’de başlatılan Çin Tianwen-1 görevi hakkında halka açık çok daha az bilgi var.

Gezici Şubat ayında herhangi bir noktadan Mars’a ulaşacak. Görevleri arasında Mars’taki eski yaşam belirtilerini aramak da var. CNSA, iniş aracının NASA’nın Viking 2 kara aracının güneyinde, Mars InSight iniş aracının kuzeybatısındaki büyük çarpma havzası Utopia Planitia’nın içinde olacağını doğruladı.

Arizona Üniversitesi’nden bir gezegen bilimci olan Alfred McEwen, Space.com’a, Mars yüzeyinin çoğunlukla düz ve pürüzsüz olduğunu, ancak kraterler ve yükseltilerin olduğunu söyledi. Bazı bilim adamları tarafından ‘çamur akışlarıyla kaplı olarak yorumlandığını’ ve bu nedenle eski derin yeraltı sularının kanıtı olabileceğini sözlerine ekledi.

Tianwen-1 uzay gemisi Şubat ayında Mars yörüngesine varacak olsa da, gezegenin yüzeyine fırlatılması üç ay sürebilir.

Çin’in bu girişimi başarılı olursa gezgin Mars’ta 90 Mars günü kalacak. Bir Mars günü, bir dünya gününden yaklaşık 40 dakika daha uzun. Bu da toplam 93 gün gibi bir rakamı oluşturuyor.

MARSLI HAYAT ARAYIŞI

Bu araştırmaların ve girişimlerinin hepsinin ortak amacı dünyaya en yakın gezegen pozisyonunda olan Mars’ın yani komşumuzun durumunu daha iyi anlamak ve olası uzay yaşamı hakkında bazı belirtileri aramaya yardımcı olmak olarak açıklanıyor.

Önümüzdeki 10 yıl içinde onlarca mürettebatsız Mars seyahati gerçekleşecek ve bu aksiyonarın hepsinin temel sebebi uzayda bir yaşam aramak.

Avrupa Uzay Ajansı’ndan Rosalind Franklin Rover, 2023’te Kızıl Gezegene doğru yola çıkacak ve 2030’dan önce gerçekleşecek olan NASA / ESA görevlerini takip edecek. Çin, Japon Uzay Ajansı JAXA ve ortak bir ESA ve NASA misyonunun, on yıl içinde Mars’tan Dünya’ya kaya örneklerini geri göndermesi planlanıyor.

Atılacak adımlar sayesine insanlar 2030’larda NASA’nın daha geniş Artemis misyonunun bir parçası olarak Kızıl Gezegene ilk kez adım atacaklar. İlk olarak Ay’a ulaşacak olan mürettebatlı uçuşlarda Ay’dan bir fırlatma rampası desteğiyle Mars’a doğru hareket edecek.

Uzay hakkındaki farklı fikirleri ve girişimleriyle de bilinen Elon Musk, 2024 yılına kadar mürettebatsız ve 2027 yılından da mürettebatlı olarak Mars’a gitmeyi hedefliyor.