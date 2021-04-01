22 milyar dolarlık ihale Microsoft’un

Microsoft; orduya, askerlerin gerçek dünyanın üzerine bağlamsal bilgileri üst üste bindirerek eğitim almalarına, hedeflere girmelerine veya yakındaki tehditlerden haberdar olmalarına yardımcı olacak “Entegre Artırılmış Görsel Sistemi” (IVAS) üretecek. Microsoft’un orduya en az 120.000 başlık sağlayacağı belirtiliyor.

Microsoft, HoloLens adlı akıllı gözlüklerini temel alarak bir ürün prototipi üzerinde iki yıldır orduyla birlikte çalışıyor. Geliştirilen başlıklar ile askerler karanlıkta antrenman yapabiliyor ve savaşabiliyor. Ayrıca askerlerin gördükleri arazinin üzerine görüntüler yerleştirmek ve hedeflemelerine yardımcı olmak için artırılmış gerçeklik ve makine öğrenimi teknolojisi kullanılıyor. Birbirleriyle bağlı olan başlıklar sayesinde, üsse dönen komutanlar, askerlerin gerçek zamanlı olarak gördüklerini görebiliyorlar. Yapay zeka çipleri ile donatılan bu yeni teknoloji; askerlerin göz, el hareketlerini ve söylediklerini de canlı olarak takip edebiliyor.

“İŞ YAPIŞ ŞEKLİ TEMELDEN DEĞİŞTİ”

Covid-19 salgını sırasında, geliştiriciler başlıkları, askerlerin sıcaklıklarını test etmek için de kullandılar.

Microsoft teknik görevlisi Alex Kipman, bir blog yazsında; programın, çeşitli senaryolarda bilgi paylaşımına ve karar vermeye olanak tanırken askerleri de daha güvenli tutacağını ve daha etkili hale getireceğini belirtiyor. Genelkurmay Başkanı General James McConville ise, geçen yılın sonlarında Microsoft başlıklarının test edilmesinin ve gece görüş özelliğinin iyileştirilmeye çalışılmasıyla iş yapma şekillerinin temelden değiştiğini söyledi.

Savaşların geleceği üzerine çalışmalar yapan Peter Singer, başlığın askerlere daha hızlı ve daha iyi karar vermeyi sağlayabilecek dikkate değer bir gelişme olduğunu söyledi, ancak aşırı bilgi yükü ve hatalı veri riskiyle karşı karşıya kalabilecekleri konusunda da uyardı.

MICROSOFT, AMAZON’U GERİDE BIRAKTI

Microsoft ilk olarak orduya bir prototip sağlayabilmek için 480 milyon dolarlık bir ihale kazanmış, bunun üzerine Ekim 2018'de de ordunun saha testi başlamıştı. O sırada 100’e yakın Microsoft çalışanı, herhangi bir silah teknolojisi geliştirilmemesi gerektiğini savunarak, Microsoft'un bu sözleşmeyi iptal etmesi için şirkete dilekçe verdi.

Ancak bu gelişmeyle birlikte Microsoft hisseleri %2 artarak 236 dolara yükseldi. Ayrıca Microsoft 2019 yılında da ABD Savunma Bakanlığı’na bulut bilişim hizmetleri sağlamak için de 10 milyar dolarlık bir sözleşmeye imza atarak rakibi Amazon'u geride bırakmayı başarmıştı.