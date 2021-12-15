284 dolarlık NFT’yi yanlışlıkla 2 dolara sattı

ABD'de bir NFT koleksiyoneri ve satıcısı , NFT tablosunu 284 dolar yerine yanlışlıkla 2 dolara satışa çıkardı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Son dönemde oldukça popüler hale gelen ve hatrı sayılır fiyatlara alıcı bulan NFT’lerle ilgili ABD’den ilginç bir haber geldi.

Dünyanın önde gelen NFT koleksiyonlarından Bored Ape Yat Kulübü yanlışlıkla NFT’sini değerinin çok altında bir fiyata sattı.

Maxnaut kullanıcı adını kullanan Max, NFT’yi yanlışlıkla 75 etherium (284,495 dolar) yerine 0,75 etherium (2.844 dolar) olarak listelediğinde hatanın “konsantrasyon kaybından” sonra olduğunu söyledi.

‘DİKKATSİZLİKTEN OLDU’

Konuyla ilgili CNN International’a açıklamada bulunan kullanıcı, Her gün birçok öğe listeliyorum ve dikkat etmiyordum” ifadelerinde bulundu.

NFT’nin koyulduktan hemen sonra otomatik bir hesap tarafından alındığı belirtilirken, alan kişinin dijital tabloyu 60 etherium yani 227 dolar gibi bir fiyata sattığı öğrenildi.

NFT’yi alan kişi, hatayı fark ettiğini ve hızlı hareket ederek aldığını söyledi.

CNN’ye Salı günü bir dizi mesajda “Her gün birçok öğe listeliyorum ve dikkat etmiyordum” dedi.

NFT’nin otomatik bir hesap tarafından anında satın alındığını ve daha sonra parçayı 59.99 eth’e (227.558 $) sattığını söyledi. Bu işlemin ise yalnızca 5 dakikasını aldığını vurguladı.

Son dönemde oldukça popüler olan NFT’ler Elon Musk, Lindsay Lohan ve Steve Aoki gibi çeşitli ünlülerin desteği ile gittikçe büyürken, fiyatlar da aynı ölçüde yükseliyor.

Öte yandan, NFT sanatçısı Beeple, rekor kıran 69 milyon dolarlık satışın ardından yeni gerçek hayat heykelini tanıttı

İlginizi Çekebilir Marvel'ın NFT duyurusu hayranların eleştirilerine neden oldu

İlginizi Çekebilir Wikipedia'nın ilk içeriği NFT olarak açık artırmaya çıkıyor