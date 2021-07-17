3D teknolojisi ile yapılan köprünün kurdelesini de robot kesti

Tasarımcı Joris Laarman Lab ve Hollandalı teknoloji girişimi MX3D ile birlikte hazırlanan köprü, kanalın üzerine kuruldu. Tamamen paslanmaz çelikten yapılan ve geleneksel metal işçiliği MX3D tarafından sağlanan köprü için kaynak makinelerini 3D baskı robotlarına dönüştüren akıllı yazılım kullanıldı.

MX3D köprü için web sitesinde şu bilgilere yer verdi: “Tipik endüstriyel robotları amaca yönelik araçlarla donatıyoruz ve bunları kontrol etmek için yazılımı geliştiriyoruz. Eşsiz yaklaşım metalden güçlü, karmaşık ve zarif yapıları 3D olarak basmamıza olanak tanıyor.”

Geliştirilen yazılımı kullanan endüstriyel robotlar tarafından yapılan baskı, Mart 2017’de başladı. Büyük parçalar ayrı ayrı basıldı, sonunda da birleştirildi.

3D baskı, köprü görevi üstleneceği gibi kendisinden sonra yapılacak olan yapılar için de öncü olacak. ABC News’in haberine göre; köprüye yerleştirilecek 3D sensörler, yapı kullanılırken nasıl tepki verdiğini inceleyecek. Bu, daha sonra gelecekteki 3D baskılı yapıların potansiyeli ve metal işçiliği ile teknolojinin kesişimi hakkında daha fazla araştırma yapılmasını sağlayabilir.

MX3D’nin akıllı köprüsü, Hollanda Kraliçesi Máxima tarafından robot Yumi ile birlikte resmi olarak açıldı.

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