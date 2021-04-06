500 bin dolara Mars’tan dijital ev sattı

NFT satışına aracı olarak kurulan SuperRare’e göre dünyadaki ilk blockchain tabanlı dijital ev olarak karşımıza çıkan Mars’taki dijital ev, 512 bin dolar’a satıldı. Toronto’daki alıcıya 3 boyutlu dosyalar, ev için hazırlanmış müzik, klipler ve ‘metaverse’e aktarılabilir bir şekilde iletildi. Kullanıcıların sanal dünyada bir avatar ile diğer kullanıcılarla etkileşim içine girebildikleri metaverse; kolektif bir sanal paylaşım alanı. NFT’ye artan ilgi ile metaverse de her geçen gün değer kazanıyor.

Mars House’u ortaya çıkaran sanatçı Krista Kim, müzik için de Smashing Pumpkins grubundan Jeff Schroeder ile birlikte çalıştı. Mars’ta bulunan ev neredeyse tamamen camdan yapılmış gibi görünüyor.

Sanatçı, dijital evi inşa ederken karantinadan ilham aldığını söylüyor. Konuyla ilgili paylaşılan basın bülteninde Kim’in, karantina sırasında meditatif tasarımı keşfedip NFT dünyasına girdiği belirtiliyor.

Ev, şu anda yalnızca blokchain’de mevcut olsa da, basın açıklamasına göre İtalya’daki cam mobilya üreticileri tarafından veya LED ekranlar aracılığıyla gerçek hayata da aktarılabilir.

NFT satışı son aylarda tüm dünyanın ilgisini çekiyor. Son olarak Beeple’a ait bir kripto eserinin 70 milyon dolara satılması, Twitter CEO’su Jack Dorsey’in ilk tweet’ini 2,9 milyon dolara satması NFT dünyasının gelecek vadettiğinin belirtilerinden sadece birkaçı…

EMLAK PİYASASININ YENİ GELECEĞİ

Emlak grubu Republic’in başkanı Janine Yorio da NFT gayrimenkulünün, ev satın almanın geleceği olabileceğini söylüyor. CoinDesk’te son aylarda NFT’lerin nasıl değer kazandığını gösteren Yorio, “Sanal gayrimenkullerin, gerçek dünyadaki gayrimenkullerden daha hızlı değer göreceğini tahmin ediyorum” dedi.

CryptoSlam’e göre ise, son 30 günde NFT satışları 1 milyar doların üzerinde gelir elde ederken, Decentraland gibi sanal emlak siteleri son aylarda hızla büyüme devam ediyor. Sitenin dahili para birimi “MANA” 225 milyon dolarlık piyasa değerine sahip. Yorio’ya göre MANA fiyatları geçtiğimiz yıl %321’in üzerine çıktı.

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