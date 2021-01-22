Motorsuz planör saatte 900 km hız yaptı

Pilot Spencer Lisenby, motorsuz ‘drone’u Parker Dağı’nın kenarından fırlattı ve bir itme kuvveti olarak rüzgarı kullanarak hızlanmasını sağladı. Planör kendi etrafında dönerek hızlanırken dev bir uçağınkine benzer ses çıkardı.

Planörü uçurmak için orada olan ekip, planörün gökyüzündeki tüm operasyonunu büyük bir dikkatle gerçekleştirdi. Her saniye artan bir ivmeyle hız saatte 898 kilometreye ulaştı.

Bu arada planör her dönüşünde hızını bir öncekinden 3 mil daha fazla artırarak “Mach 0.71” rekorunu da kırdı.

HIZI 30 SENEDE 3 KAT ARTTI

Dinamik yükselme (DS), model uçaklara güç sağlamanın bir yolu olarak 1990’ların ortalarında ortaya çıktı. O zamandan beri gelişti ve son 20 yılda yeni zirvelere ulaştı. O zamandan bu yana hızları 3 kat arttı.

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